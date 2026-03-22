El Reino Unido multiplicó su presencia militar en las Islas Malvinas:

La presencia de soldados del Reino Unido en las Islas Malvinas. Foto: Ejército Británico

El Reino Unido mantiene vigente su presencia militar ilegal en las Islas Malvinas, y esto se sostiene a partir de la actualización constante de sus fuerzas, pese al reclamo vigente de la Argentina por recuperarlas, que data de 1833.

Recientemente, el Ministerio de Defensa del Reino Unido difundió sus estadísticas oficiales “UK Armed Forces Equipment and Formations 2025”, un informe anual en donde detalla la cantidad de aeronaves, buques y formaciones militares en servicio. De allí se desprende el despliegue militar que mantiene en el Atlántico Sur, con centralidad en las Islas Malvinas.

Batallón El Real Regimiento Irlandés en el ejercicio final de la Operación FIRIC en las Islas Malvinas. Foto: Cpl Knox

Reino Unido reforzó su presencia militar en las Malvinas

Desde el año 1982, fecha en la que se produjo la guerra en las Islas Malvinas, el Reino Unido intensificó su presencia en esta región en cuanto a capacidad defensiva de sus fuerzas.

Sumando el aspecto aéreo, terrestre y marítimo, hay 1.500 efectivos asociados a la defensa de este archipiélago.

La centralidad de la defensa británica aérea está en la base de Monte Agradable, en la Isla Soledad. Allí posee cazas Eurofighter Typhoon, además de medios de apoyo y transporte. Por tanto, cuenta con presencia y capacidad de respuesta rápida.

El despliegue permanente de cazas Eurofighter Typhoon en las Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

Los cuatro Typhoon FGR4 que están en la Base Monte Agradable son el núcleo de la defensa de las islas y una parte de las 129 aeronaves con las que cuenta el Reino Unido, donde el Eurofighter Typhoon sigue sosteniéndose como el principal caza de la Royal Air Force (RAF). Al mismo tiempo, conserva su alerta aérea y la capacidad de transporte estratégico mediante el A400M y el Voyager.

También la Royal Navy mantiene de manera ininterrumpida un patrullero oceánico en el Atlántico Sur. Por tierra está la Roulement Infantry Company, que rota de forma periódica como parte de su defensa.

Así, en todo momento hay una dotación de 1.500 efectivos preparados para actuar en caso de necesitarlo.