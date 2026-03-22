Irán responde a la amenaza de Trump y dice que el estrecho de Ormuz sigue abierto salvo para Estados Unidos e Israel.

Irán aseguró en las últimas horas que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, excepto para Israel y Estados Unidos, pese al ultimátum de 48 horas del presidente estadounidense, Donald Trump, para la apertura total del estratégico paso marítimo.

“El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos”, afirmó el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi, según informó la agencia Mehr.

El estrecho de Ormuz señalado en el mapa. Foto: Google maps.

Musavi indicó que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible “con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección”.

El diplomático iraní dijo que la causa de la situación actual en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz es la “agresión” de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que Teherán está dispuesto a cooperar con la OMI y con los países “para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos”.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Sus declaraciones llegan horas después de que Trump amenazara a Irán con atacar sus centrales eléctricas si no abre “totalmente” el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

El Ejército iraní, por su parte, advirtió de que atacaría infraestructuras energéticas, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Trump amenazó a Irán con destruir sus centrales eléctricas

Donald Trump dijo que Estados Unidos atacará las centrales eléctricas de Irán si el país no reabre completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. El presidente norteamericano lo hizo a través de sus redes sociales oficiales en medio de una escalada de tensión en Medio Oriente.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande”, lanzó Trump mediante su cuenta de Truth Social.

Un barco transita las aguas del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La Casa Blanca se había mostrado reticente a bombardear plantas de energía en Irán para no alterar los precios del crudo, consciente de que cualquier represalia en el estrecho de Ormuz tendría consecuencias directas en las finanzas globales. El Ejército iraní se hizo eco de lo dicho por Trump y advirtió que atacará las plantas energéticas y de desalinización de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.