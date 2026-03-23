Advierten sobre la presencia de radares chinos en Sudamérica con uso militar. Foto: Unsplash.

Un informe del Congreso de Estados Unidos y una situación que, cuando menos, llama la atención en Sudamérica, al plantearse que habría al menos 11 instalaciones vinculadas a China, con capacidades de uso dual, es decir, civil y militar.

Según el informe, estos desarrollos servirían como parte de una estrategia para ampliar su influencia tecnológica y de inteligencia en Sudamérica, algo que preocupa sobremanera a Washington en esta carrera por no ceder terreno en el control mundial.

También el documento apunta a proyectos instalados en la Argentina, en Brasil, Bolivia, Chile y Venezuela y advierte que estos países podrían integrarse a una red global de monitoreo con impacto directo en la seguridad internacional.

Alerta de Estados Unidos: las 11 instalaciones que tiene China en Sudamérica

El reporte del Congreso de Estados Unidos identifica al menos 11 instalaciones distribuidas en cinco países sudamericanos, muchas de ellas presentadas oficialmente como iniciativas científicas o comerciales.

Empero, según legisladores estadounidenses como John Moolenaar, estas estructuras tendrían capacidades de “doble uso”, lo que les permitiría contribuir tanto a la investigación civil como a operaciones militares.

Entre las funciones señaladas se encuentran:

El seguimiento de satélites ,

La recopilación de datos estratégicos ,

El apoyo a sistemas de inteligencia.

De acuerdo con el informe, estas capacidades podrían fortalecer al Ejército Popular de Liberación y ampliar la capacidad de vigilancia global de China.

Radares chinos en Sudamérica. Foto: Gemini IA.

Argentina en el centro del debate: las bases detectadas en Neuquén, San Juan y Santa Cruz

Dentro de este escenario, Argentina aparece como uno de los focos principales del informe. El documento menciona tres instalaciones clave que, según Estados Unidos, podrían formar parte de una red coordinada de obtención de información estratégica.

La Estación de Espacio Lejano situada en Neuquén es la más conocida y se trata de un complejo construido con participación china que cuenta con una antena de gran tamaño con la capacidad de rastrear satélites.

También se suma el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en San Juan, donde hay operativa tecnología láser de medición satelital, la cual permite obtener datos de alta precisión, los cuales se podrían potencialmente usar para investigación científica como también para aplicaciones de defensa.

El tercer punto señalado es la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz, desarrollada en el marco de acuerdos entre empresas argentinas y firmas chinas vinculadas -según el informe- al ámbito aeroespacial militar. La presencia de equipamiento sin especificaciones públicas alimenta las dudas sobre su verdadero alcance.

Según la investigación, estas tres instalaciones no serían proyectos aislados, sino nodos de una red más amplia que podría aportar información sensible a China. En este contexto, Estados Unidos evalúa revisar su cooperación con países que albergan este tipo de infraestructura y plantea la necesidad de frenar su expansión en la región.