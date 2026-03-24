Bombardeo de Israel sobre el aeropuerto de Teheran. Foto: efe

El conflicto en Medio Oriente mantiene en vilo al mundo entero, pero la mirada internacional hace foco en dos potencias globales: China y Estados Unidos.

Desde el medio France 24, analizaron la situación luego de la renuncia del jefe del Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos, quien aseguraba que Irán no representaba una amenaza inminente y que esta ofensiva solo responde a los intereses de Israel.

Además, se analizó el contexto de la guerra en Irán con las repercusiones que puedan generar con Venezuela o Cuba.

Ante esto, el medio analizó la situación con Jon Lee Anderson, escritor y periodista de la revista ‘New Yorker’.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS

También dio su mirada Adrián Foncillas, corresponsal de France 24 en Beijing y, por último, Lucas D’auria, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle de Bogotá, la capital de Colombia.