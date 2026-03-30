Reino Unido probó con éxito el primer tren con sistema de navegación cuántica. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El Reino Unido dio un paso significativo hacia el futuro del transporte ferroviario al probar con éxito un sistema de navegación cuántica en un tren de línea principal, una tecnología que podría transformar la forma en que se localizan y supervisan los trenes en todo el mundo.

El ensayo se realizó el 3 de marzo en un servicio de la compañía Great Northern que une Londres con Welwyn Garden City. Allí, se puso a prueba el Railway Quantum Inertial Navigation System (RQINS), un sistema que busca ofrecer una alternativa al tradicional posicionamiento por GPS.

Los sensores cuánticos ultrafinos permiten determinar su posición sin depender de señales externas

El ensayo se realizó en un servicio de la compañía Great Northern que une Londres con Welwyn Garden City. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

A diferencia de los sistemas basados en satélites, el RQINS emplea sensores cuánticos ultrafinos capaces de detectar variaciones mínimas en el movimiento y la rotación del tren. Gracias a esta capacidad, puede determinar su posición sin depender de señales externas, lo que lo vuelve especialmente útil en túneles, zonas urbanas densas o áreas donde la señal GPS suele ser inestable.

Desde Network Rail, organismo responsable de la infraestructura ferroviaria británica, destacaron que la tecnología permite conocer la ubicación exacta del tren en todo momento. Además, podría superar algunas de las limitaciones de los sistemas actuales, que dependen de equipos instalados en las vías, una infraestructura costosa y susceptible a fallas o interferencias ambientales.

¿Quiénes participan del proyecto del tren con sistema de navegación cuántica?

El desarrollo del sistema está liderado por Great British Railways (GBR) en conjunto con un consorcio tecnológico encabezado por MoniRail. En el proyecto también participan instituciones académicas y científicas como Imperial College London, la Universidad de Sussex, el National Physical Laboratory, además de empresas como PA Consulting y QinetiQ. En tanto, la iniciativa cuenta con financiamiento de Innovate UK y del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología británico.

Durante la prueba, los especialistas recopilaron datos sobre el desempeño del sistema cuántico en condiciones reales dentro de la red ferroviaria nacional. El objetivo es evaluar su confiabilidad y precisión antes de avanzar hacia una posible implementación más amplia.

Los especialistas recopilaron datos sobre el desempeño del sistema cuántico en condiciones reales dentro de la red ferroviaria nacional. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Para el ministro de Estado para el Transporte del Reino Unido, Lord Peter Hendy, esta innovación forma parte de la tradición ferroviaria del país y se alinea con el plan de modernización de la red, orientado a mejorar su eficiencia, confiabilidad y resiliencia ante fallos.

La navegación cuántica, el inicio de una nueva era en el sector ferroviario

La navegación cuántica podría marcar el inicio de una nueva etapa para el sector ferroviario, ya que promete ofrecer posicionamiento preciso incluso en entornos donde el GPS no puede operar. En este sentido, Toufic Machnouk, director general de la unidad de innovación de GBRX, subrayó la importancia de probar estas tecnologías en redes operativas reales para acelerar su adopción y convertir la investigación en soluciones aplicables.

La navegación cuántica podría marcar el inicio de una nueva etapa para el sector ferroviario, ya que promete ofrecer posicionamiento preciso. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Aunque el sistema aún se encuentra en fase de desarrollo, los resultados iniciales son alentadores. De consolidarse, la navegación cuántica podría convertirse en un estándar en la gestión ferroviaria, reduciendo costos operativos, aumentando la fiabilidad del sistema y ayudando a prevenir fallas técnicas.

Además, el proyecto refleja la creciente colaboración entre el gobierno, el sector académico y la industria tecnológica, un modelo que podría impulsar nuevas aplicaciones de esta tecnología más allá del transporte ferroviario en los próximos años.