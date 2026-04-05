Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

La cancelación repentina de la agenda pública de Donald Trump durante este sábado 4 de abril desató una fuerte ola de rumores en Estados Unidos. Ante la falta de apariciones del presidente durante el resto de la jornada, las especulaciones sobre una posible urgencia médica ganaron terreno y obligaron a la Casa Blanca a emitir un comunicado para frenar la incertidumbre política.

El alerta se encendió cuando los periodistas acreditados fueron informados de que el presidente no volvería a mostrarse públicamente. A partir de allí, las redes sociales se poblaron de versiones que afirmaban que Trump había sido trasladado de emergencia al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Frente al crecimiento de estas versiones, el vocero presidencial Steven Cheung salió al cruce de manera categórica. “Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump. Durante este fin de semana de Pascua, ha estado trabajando sin descanso en la Casa Blanca y el Despacho Oval”, escribió en su cuenta oficial de Twitter desmintiendo por completo lo trascendido en el mundo de la política y en las redes sociales.

El episodio de hermetismo ocurrió en un momento complejo para la administración de Trump, ya que Estados Unidos enfrenta horas decisivas debido a la escalada bélica con Irán. El presidente mantiene firme su ultimátum hacia Teherán para que garantice la apertura del estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro global de petróleo. A pesar de las insistencias de la Casa Blanca sobre la normalidad en las tareas del jefe de Estado, la suspensión de sus actividades y la velocidad con la que se propagaron los rumores de hospitalización reflejaron el clima de tensión que se vive en Washington.

Donald Trump advirtió a Irán que le quedan 48 horas para un acuerdo o “todo el infierno caerá sobre ellos”

Donald Trump advirtió a Irán al exigir la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz, el corredor estratégico por donde circula gran parte del crudo mundial. A través de su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos subió el tono de la confrontación al afirmar que el margen de negociación se encuentra agotado: “El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos”, enfatizó.

Este ultimátum se produjo en un contexto de máxima tensión militar en la región. Actualmente, las fuerzas estadounidenses llevan adelante un operativo de búsqueda para localizar al piloto de su segundo avión caza derribado por defensas iraníes en los últimos días.