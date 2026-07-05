¿En la mira de Elon Musk?: el país clave de Sudamérica que posee una enorme reserva de litio, el “oro blanco” de la tecnología

Elon Musk muestra interés en un país de Sudamérica que concentra la mayor reserva mundial de litio, clave para la industria tecnológica. Foto: EFE.

La creciente demanda de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos convirtió al litio en uno de los recursos naturales más codiciados del mundo. Conocido como el “oro blanco”, este mineral es fundamental para la fabricación de baterías recargables y ocupa un lugar estratégico en la transición hacia energías más limpias.

En ese contexto, Bolivia concentra buena parte de la atención internacional. El país posee las mayores reservas conocidas de litio del planeta, un activo que despierta el interés de empresas vinculadas al desarrollo tecnológico, entre ellas Tesla, la automotriz fundada por Elon Musk.

El llamado “oro blanco” convierte a Bolivia en una pieza estratégica para la producción de baterías y vehículos eléctricos, lo que despertó el interés de Musk. Foto: Reuters (Annegret Hilse).

Bolivia, el país con las mayores reservas de litio del mundo

Aunque no tiene salida al mar, Bolivia ocupa una posición privilegiada en el mapa mundial del litio gracias al Salar de Uyuni, un inmenso desierto de sal ubicado en el altiplano andino, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Con una superficie cercana a los 10.582 kilómetros cuadrados, este salar es considerado el mayor del mundo y alberga las mayores reservas identificadas de litio, un recurso indispensable para la fabricación de baterías de alta capacidad.

Según estimaciones difundidas por Bloomberg y otros informes especializados, Bolivia concentra alrededor de 21 millones de toneladas de reservas de litio, lo que la ubica por delante de otros grandes productores como Argentina, Chile y Australia.

El Salar de Uyuni, en Bolivia, concentra la mayor reserva mundial de litio, un recurso clave para la industria tecnológica vinculada a Elon Musk. Foto: Unsplash.

¿Por qué el litio es tan importante para la industria tecnológica?

El litio se convirtió en una materia prima esencial para el desarrollo de tecnologías modernas. Actualmente se utiliza en la fabricación de baterías recargables presentes en:

Vehículos eléctricos.

Teléfonos celulares.

Computadoras portátiles.

Sistemas de almacenamiento de energía.

Equipos electrónicos de consumo.

El crecimiento de la movilidad eléctrica impulsado por compañías como Tesla incrementó la competencia global por asegurar el abastecimiento de este mineral estratégico. Por ese motivo, regiones con grandes reservas, como el Salar de Uyuni, son observadas con atención por gobiernos e industrias de todo el mundo.

Bolivia alberga el mayor yacimiento de litio del planeta en el Salar de Uyuni, un “oro blanco” estratégico para la movilidad eléctrica. Foto: Reuters.

El interés de Elon Musk por el “oro blanco”

En distintas oportunidades, el nombre de Elon Musk quedó vinculado al debate sobre el acceso a los recursos de litio debido al papel central que desempeña Tesla en la producción de vehículos eléctricos.

Si bien el empresario ha manifestado públicamente la importancia de garantizar el suministro de materias primas para fabricar baterías, no existe información oficial que indique que posea proyectos mineros o inversiones directas en el Salar de Uyuni.

Lo que sí resulta indiscutible es que Bolivia representa un territorio estratégico para cualquier empresa vinculada a la transición energética, debido al enorme volumen de reservas que posee.

Pese a contar con el mayor volumen de litio del planeta, Bolivia todavía enfrenta importantes obstáculos para desarrollar plenamente esta industria. Foto: EFE.

Los desafíos que enfrenta Bolivia para aprovechar su potencial

Pese a contar con el mayor volumen de litio del planeta, Bolivia todavía enfrenta importantes obstáculos para desarrollar plenamente esta industria.

Entre los principales desafíos figuran:

Las limitaciones tecnológicas para la extracción.

La necesidad de ampliar la infraestructura.

La dificultad para atraer inversiones internacionales.

El desarrollo de procesos industriales que permitan agregar valor al recurso.

El empresario busca asegurar el acceso al litio, recurso esencial para la industria tecnológica, en una de las regiones más ricas del mundo en “oro blanco”. Foto: Reuters.

Frente a este escenario, el gobierno boliviano impulsa una estrategia destinada a fortalecer toda la cadena productiva del litio. El objetivo no solo es extraer el mineral, sino también procesarlo localmente para fabricar baterías y otros productos de mayor valor agregado, con la intención de posicionar al país como un actor relevante en el mercado global de tecnologías limpias.

Teniendo en cuenta la creciente demanda de energías renovables y movilidad eléctrica, el futuro del litio boliviano será determinante para la economía del país y para el desarrollo de industrias que dependen de este recurso estratégico, considerado uno de los pilares de la transición energética a nivel mundial.