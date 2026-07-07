Irán condiciona las negociaciones con Estados Unidos y exige a Donald Trump que cese las amenazas

Continúan las tensiones entre Irán y EE.UU.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a escalar este martes luego de que el gobierno iraní advirtiera que no iniciará las negociaciones para un acuerdo definitivo con Washington mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, continúe lanzando amenazas militares contra la República Islámica.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchí, respondió a las recientes declaraciones del mandatario republicano con un mensaje publicado en la red social X, en el que recordó que el Memorando de Entendimiento firmado entre ambos países establece condiciones claras para avanzar hacia un pacto de largo plazo.

“El párrafo 13 del Memorando de Entendimiento es claro: las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúen las amenazas. Respeten su firma”, escribió el canciller iraní, acompañando el mensaje con una imagen de la multitudinaria procesión fúnebre del fallecido líder supremo Alí Jamenei en Teherán.

Araqchí sostuvo además que tanto el pueblo iraní como las Fuerzas Armadas “no se dejarán intimidar por ninguna amenaza”, en una demostración de unidad nacional tras el asesinato del histórico dirigente iraní.

Las amenazas de Donald Trump

La reacción de Teherán llegó después de que Trump asegurara que su administración sigue buscando un acuerdo con Irán, aunque advirtió que, si las conversaciones fracasan, Estados Unidos “terminará el trabajo”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Nathan Howard)

El presidente estadounidense fue aún más lejos al afirmar que su país tiene capacidad para destruir infraestructura estratégica iraní.

“Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejar fuera de servicio su suministro energético y todas esas grandes plantas que han construido”, declaró Trump, en un mensaje que elevó la tensión entre ambas naciones.

Qué establece el Memorando de Entendimiento

La cláusula 13 del acuerdo firmado el pasado 17 de junio señala que las negociaciones para un tratado definitivo solo podrán comenzar una vez cumplidos varios compromisos previos.

Entre ellos figuran el cese de las hostilidades en todos los frentes, la reapertura del estrecho de Ormuz para la navegación internacional, la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior y la suspensión de diversas sanciones vinculadas a las exportaciones de petróleo.

Desde la firma del memorando, Irán y Estados Unidos ya celebraron dos rondas de conversaciones de alto nivel destinadas a implementar estos puntos antes de abordar el futuro del programa nuclear iraní.

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Pese al diálogo diplomático, las últimas semanas estuvieron marcadas por nuevos incidentes militares en el Golfo Pérsico. Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques en medio de la disputa por el control del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Teherán sostiene que todas las embarcaciones que atraviesen el paso deben hacerlo con autorización iraní y siguiendo las rutas establecidas por sus autoridades.

Tensión en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

En ese contexto, la agencia británica UKMTO, encargada de monitorear la seguridad marítima, informó este martes un nuevo ataque contra un buque cisterna en el Golfo de Omán, muy cerca del estrecho de Ormuz, un episodio que vuelve a poner en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una nueva escalada en la región.