Tensión en Medio Oriente: Irán desmiente a Trump y niega negociaciones con EEUU por su programa nuclear

Irán niega que mantendrá negociaciones con Estados Unidos. Foto: Grok.

La República Islámica de Irán volvió a descartar este martes la posibilidad de mantener negociaciones con Estados Unidos en Doha y aseguró que la delegación que viajará a Qatar tendrá como único objetivo avanzar en la liberación de los activos iraníes bloqueados en el exterior, en el marco del memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin al conflicto.

La aclaración llegó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que representantes de Washington y Teherán se reunirían en la capital catarí para discutir el futuro del programa nuclear iraní.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, rechazó esa versión de manera categórica.

El Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei. Foto: X/@Osint613

“No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense”, afirmó el funcionario, según difundió la agencia oficial IRNA.

Baghaei también remarcó que la presencia de funcionarios estadounidenses en Doha “no tiene relación con el viaje de la delegación iraní”, descartando cualquier encuentro bilateral.

El objetivo de Irán: recuperar los fondos bloqueados

De acuerdo con el vocero iraní, una delegación técnica viajará a Doha para mantener conversaciones exclusivamente con las autoridades de Qatar sobre la liberación de los activos financieros iraníes congelados.

Esta gestión forma parte de la implementación del memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre Irán y Estados Unidos, documento que estableció una serie de compromisos para reducir las tensiones y avanzar hacia el fin de las hostilidades.

Baghaei explicó que la prioridad del Gobierno iraní es garantizar el cumplimiento de la cláusula 11 del acuerdo, que contempla precisamente la liberación de esos fondos retenidos.

Asimismo, sostuvo que todavía no existen condiciones para iniciar una negociación definitiva sobre otros temas sensibles, incluido el programa nuclear.

Las condiciones para avanzar hacia un acuerdo

Según explicó el portavoz, la cláusula 13 del memorando establece que las conversaciones para un acuerdo permanente solo podrán comenzar una vez que se implementen plenamente las medidas destinadas a poner fin al conflicto.

Entre ellas figuran el cese de las operaciones militares en todos los frentes, incluida la situación en el Líbano; la reapertura del estrecho de Ormuz; la liberación de los activos iraníes congelados y la suspensión de las sanciones impuestas al petróleo y a los productos petroquímicos de Irán.

En la misma línea se expresó el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, quien reiteró que “en Doha no mantendremos ninguna negociación con Estados Unidos”.

No obstante, reconoció que el memorando “está avanzando en algunos aspectos”, aunque denunció incumplimientos vinculados al escenario en el Líbano.

El funcionario también informó que Teherán creó un grupo de trabajo encargado de supervisar la aplicación del acuerdo y evaluar cuándo estarán dadas las condiciones para que comiencen las reuniones de los equipos técnicos.

¿Irán miente o Donald Trump?

Las declaraciones de las autoridades iraníes contrastan con los dichos de Donald Trump, quien aseguró que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantendrían este martes un encuentro con representantes iraníes para discutir el programa nuclear.

Donald Trump afirma estar en negociaciones con Irán, pero Teherán lo desmiente. Foto: Reuters (Nathan Howard)

El memorando firmado el 21 de junio fijó una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo de paz. Sin embargo, la situación volvió a deteriorarse en los últimos días tras nuevos ataques iraníes contra embarcaciones y bombardeos estadounidenses sobre objetivos militares en la costa sur de Irán.

Posteriormente, Teherán respondió con ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin, en un nuevo episodio que volvió a elevar la tensión en Medio Oriente y mantiene en suspenso cualquier avance hacia una negociación integral.