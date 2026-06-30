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Netanyahu y su inesperada frase que sacude Medio Oriente: “Nuestra postura es clara”

El primer ministro israelí lanzó un radical mensaje contra Hezbollah y además envió un duro comunicado contra Irán.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Reuters.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Reuters.
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que las tropas israelíes permanecerán desplegadas en el sur del Líbano mientras el grupo chiita Hezbollah continúe armado y represente una amenaza para la seguridad de su país. El mandatario realizó estas declaraciones durante una visita a los soldados apostados en la denominada “zona de seguridad”, una franja ubicada del lado libanés de la frontera que permanece bajo control israelí.

Acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu recorrió las posiciones militares y transmitió un mensaje de firmeza en medio de la implementación del reciente acuerdo firmado entre Israel y el Líbano en Washington, cuyo objetivo es poner fin al conflicto que enfrenta a ambos países desde hace meses.

Banderas de Hezbollah. Foto: Reuters.
Banderas de Hezbollah. Foto: Reuters.

“Nuestra postura está clara: no nos iremos del sur del Líbano hasta que la amenaza haya desaparecido. Y mientras Hezbollah, armado, esté aquí y nos amenace, nos quedaremos aquí”, expresó el jefe de gobierno ante las tropas.

Netanyahu y su radical mensaje a Irán

En su discurso, Netanyahu también dirigió un mensaje a Irán y al movimiento chiita libanés, al que Israel acusa de actuar como un brazo armado de Teherán en la región. “Les decimos a Irán y a Hezbollah: salgan de este lugar, ya no pertenecen aquí. Hay dos Estados soberanos que quieren vivir en paz”, sostuvo.

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Las declaraciones llegaron pocos días después de la firma de un acuerdo que contempla una retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, aunque sin un calendario definido. Ese repliegue quedó condicionado al desarme de Hezbollah, una condición que la organización rechazó públicamente y que mantiene en incertidumbre la aplicación efectiva del pacto.

Durante la recorrida, Netanyahu defendió la creación de la denominada “zona de seguridad” y explicó que el objetivo es impedir nuevos ataques contra territorio israelí. “Lo principal que hemos hecho es crear zonas de amortiguación, zonas de seguridad, no de nuestro lado de la frontera, sino del otro”, afirmó.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: NA

Además, aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel continúan destruyendo “túneles terroristas” y lo que calificó como “aldeas terroristas”, en referencia a localidades donde, según el gobierno israelí, operan combatientes e infraestructura de Hezbollah.

El primer ministro también dio instrucciones a los soldados para que respondan de inmediato ante cualquier amenaza. “Si ustedes mismos reconocen una amenaza a su seguridad, a sus vidas o a sus soldados, actúen. No esperen. Actuar es una directiva inquebrantable”, manifestó.

Netanyahu sostuvo además que Hezbollah todavía conserva un arsenal de aproximadamente 12.000 cohetes y misiles y aseguró que las fuerzas israelíes abatieron a unos 9.000 combatientes de la organización durante los meses de ofensiva.

El conflicto ha dejado un elevado costo humano. Según los últimos balances, más de 4.000 civiles libaneses murieron y más de un millón de personas fueron desplazadas desde el inicio de la ofensiva israelí en marzo. Del lado israelí, las autoridades informaron la muerte de cuatro civiles y 32 soldados durante el mismo período, mientras la tensión en la frontera continúa pese a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un cese definitivo de las hostilidades.

Benjamín NetanyahuMedio OrienteIsraelHezbollah
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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