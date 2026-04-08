La gente grita consignas mientras se reúnen después de que se anunciara un alto el fuego de dos semanas en la guerra. Foto: via REUTERS

A raíz de los anuncios de un alto el fuego en Medio Oriente, la situación parece haber dado un vuelco de 180° y se iría en pos de una tregua o cese de las hostilidades por las próximas dos semanas.

Tras 39 días de conflicto casi ininterrumpido, Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego a menos de dos horas de que se cumpliera el plazo (ultimátum) que le había impuesto el presidente estadounidense, Donald Trump, a Teherán para que libere el estrecho de Ormuz.

Personas se congregan tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán. Foto: Reuters.

En el caso de que no se hubiese producido este acuerdo, Trump había prometido “desatar el infierno” sobre Irán, y la respuesta de la nación persa era similar, por lo que podría haberse dado una escalada inédita en la región.

De más está decir que este alto el fuego se traduce como un punto de partida de cara a negociaciones definitivas, aunque eso dependerá del desarrollo de los acontecimientos de aquí a los próximos 14 días. En las siguientes dos semanas se irá redactando entre las partes un acuerdo definitivo.

Los festejos en Irán tras el anuncio del alto el fuego

La noticia pronto se conoció en la nación persa y gran parte de la población se hizo eco de la misma, saliendo a las calles para celebrar el cese -momentáneo- de las hostilidades en Medio Oriente.

Festejos en Irán al grito de "Alá es grande". Video: X/@andresrepetto

Un detalle no menor es que Pakistán participó de las negociaciones para alcanzar esto entre las partes, que no solo incluye a Estados Unidos e Irán, sino que también a Israel, quien ha cesado los ataques contra Teherán.

Festejos en Irán tras el alto el fuego con EE.UU. Video: X/@ECSaharaui__

Sin embargo, ya desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmaron que el Líbano no forma parte de la tregua recientemente planteada, por lo que Israel continuaría sus bombardeos contra el sur de esta nación, con el grupo terrorista Hezbollah como el principal objetivo.

Festejos en Irán por el alto el fuego. Foto: Reuters.

De estas declaraciones y sobre el Líbano, Trump no emitió ningún comentario.

Ciudadanos iraníes queman las banderas de Estados Unidos e Israel en las celebraciones luego del alto el fuego provisorio. Video: Reuters.

Mientras tanto, Irán sí declaró que permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz de embarcaciones petroleras durante las próximas dos semanas, uno de los puntos cruciales y que más discusiones trajo durante el desarrollo de las hostilidades más cruentas en Medio Oriente.