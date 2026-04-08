La advertencia de Netanyahu a Irán: “Israel está preparado para atacar cuando sea necesario”
El primer ministro israelí aseguró que el alto el fuego es “una pausa en el camino”. Además, renunció a un cese de las tensiones en el Líbano, donde su país atacó con dureza este miércoles causando miles de muertos.
Benjamín Netanyahu advirtió, en su primera declaración pública, que Israel está listo para volver a atacar a Irán en el momento que “sea necesario”.
“Estamos preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario”, dijo el primer ministro israelí en un vídeomensaje, afirmando que aún hay “objetivos por cumplir” y que ahora Irán “está más débil que nunca” mientras Israel está “más fuerte que nunca”.
El líder israelí aseguró que el alto el fuego es “una pausa en el camino” hacia el logro de sus “objetivos”, que no definió.
La ofensiva continúa en el Líbano
Además, Netanyahu renunció a un alto el fuego en el Líbano, país que fue atacado con fuerza por Israel causando más de un centenar de muertos.
Respecto a la ofensiva contra Hizbulá en el Líbano, que según Israel y Estados Unidos no se ve afectado por el alto el fuego, indicó que Israel le dio el “golpe más duro” desde los miles de ‘bípers’ que hizo explotar en septiembre de 2024 matando a decenas de personas.