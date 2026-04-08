Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

Benjamín Netanyahu advirtió, en su primera declaración pública, que Israel está listo para volver a atacar a Irán en el momento que “sea necesario”.

“Estamos preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario”, dijo el primer ministro israelí en un vídeomensaje, afirmando que aún hay “objetivos por cumplir” y que ahora Irán “está más débil que nunca” mientras Israel está “más fuerte que nunca”.

Benjamin Netanyahu sobre una nueva ofensiva de Israel sobre Irán en medio de la tregua. Video: REUTERS.

El líder israelí aseguró que el alto el fuego es “una pausa en el camino” hacia el logro de sus “objetivos”, que no definió.

La ofensiva continúa en el Líbano

Además, Netanyahu renunció a un alto el fuego en el Líbano, país que fue atacado con fuerza por Israel causando más de un centenar de muertos.

Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

Respecto a la ofensiva contra Hizbulá en el Líbano, que según Israel y Estados Unidos no se ve afectado por el alto el fuego, indicó que Israel le dio el “golpe más duro” desde los miles de ‘bípers’ que hizo explotar en septiembre de 2024 matando a decenas de personas.