Barco petrolero. Foto: Unsplash

Según reveló la Información Energética de Estados Unidos (EIA), México y Brasil son los dos países de Latinoamérica que más petróleo le compran al gigante del Norte de nuestro continente.

El país azteca ocupa el segundo lugar a nivel mundial, con aproximadamente 398 millones de barriles de crudo adquiridos.

Nueva crisis del petróleo Foto: Foto generada con IA

En tanto, el país vecino de la Argentina sigue en la lista con 133 millones de barriles importados.

Estados Unidos, un actor clave en la producción petrolera

Estados Unidos superó el récord histórico como el mayor productor de petróleo del mundo, lo que le permitió mantener los precios de la nafta en el país pese al conflicto en Medio Oriente.

Extracción de petróleo. Foto: Unsplash.

Sin embargo, ante la alta producción, Washington exporta casi un tercio de lo que genera e importa una cantidad similar para su consumo interno.

El estrecho de Ormuz: un factor que influye en la producción y distribución de petróleo

El cierre del estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el transporte desde el Golfo Pérsico, genera gran preocupación entre los productores de petróleo.

Barcos petroleros navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Si la situación persiste, los precios del combustible podrían seguir aumentando, independientemente de la cantidad de petróleo que se produzca en el país.

¿En qué situación se encuentra Venezuela?

A pesar de contar con las mayores reservas del mundo, Venezuela no es el principal exportador actualmente debido a que su producción y exportación están muy por debajo de su capacidad.

Estatal petrolera venezolana PDVSA. Foto: Reuters

Tras la detención de Maduro, Estados Unidos autorizó licencias generales que permiten a empresas estadounidenses establecidas antes de enero de 2025 participar en la compra, transporte, venta y actividades relacionadas con el crudo venezolano.