Argentina y otro país de Sudamérica liderarán la producción petrolera hasta 2050: qué dicen los informes

Brasil y Argentina aparecen como los principales impulsores del crecimiento petrolero en América Latina hacia 2050, según proyecciones internacionales. Foto: Freepik.

La producción de petróleo en América Latina atraviesa un proceso de transformación estructural que podría consolidar a la región como un actor cada vez más relevante en el mercado energético global.

Según las proyecciones incluidas en el informe “Perspectiva Mundial del Petróleo para 2050” de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Brasil y Argentina serán los principales motores del crecimiento regional en las próximas décadas.

Un informe de la OPEP anticipa un aumento sostenido de la producción de crudo en la región en las próximas décadas. Foto: REUTERS

El estudio anticipa que la demanda mundial de crudo continuará en ascenso durante los próximos 25 años, lo que abriría espacio para una mayor producción fuera de los países miembros de la OPEP+. En ese escenario, América Latina incrementaría su oferta total desde los niveles actuales hasta alcanzar los 11,6 millones de barriles diarios en 2050.

Brasil y Argentina serán los máximos productores de petróleo en América Latina: qué revelan los informes

El análisis de la OPEP proyecta que Brasil consolidará su liderazgo regional con un crecimiento sostenido de la producción. Se estima que el país pasará de 3,7 millones de barriles diarios en 2025 a 4,4 millones en 2030, con un pico cercano a los 5,8 millones a comienzos de la década de 2040. Posteriormente, la producción se estabilizaría levemente a la baja, ubicándose en torno a los 5,6 millones de barriles diarios hacia 2050.

Las estimaciones proyectan un escenario energético en transformación, con América Latina ganando peso en el mercado global.

En el caso de Argentina, las proyecciones están fuertemente vinculadas al desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina. El país pasaría de una producción estimada de 1 millón de barriles diarios en 2025 a 1,3 millones en 2030, con una tendencia creciente que lo llevaría a alcanzar los 2,1 millones de barriles diarios en 2050.

De esta forma, ambos países se posicionan como los principales responsables del incremento de la producción petrolera latinoamericana en el mediano y largo plazo, desplazando progresivamente el peso relativo de otros productores regionales.

El rol de América Latina en el mercado global de petróleo para las próximas décadas

Las proyecciones también ubican a América Latina como una región estratégica dentro del mapa energético global, especialmente en un contexto de demanda creciente. Según el informe, el consumo mundial de petróleo alcanzaría los 113,3 millones de barriles diarios en 2030 y escalaría hasta 124,1 millones en 2050, frente a los 105,1 millones previstos para 2025.

El desarrollo de Brasil y Vaca Muerta en Argentina se posiciona como clave en el futuro energético de la región. Foto: NA

En este escenario, la región aumentaría su producción desde los 7,5 millones de barriles diarios actuales hasta 9,6 millones en 2030, para luego llegar a 11,6 millones en 2050.

El crecimiento estaría impulsado principalmente por Brasil y Argentina, que concentrarían buena parte de la expansión fuera del bloque OPEP+. Este comportamiento refuerza el papel de América Latina como proveedor relevante en un mercado global en evolución, donde la transición energética convive con una demanda de hidrocarburos que se mantiene en niveles elevados.

En conjunto, las proyecciones de la OPEP sugieren que el peso de América Latina en el mercado petrolero internacional podría incrementarse de manera significativa en las próximas décadas, con Brasil y Argentina como principales protagonistas del desarrollo energético regional.