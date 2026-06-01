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El país de América Latina donde más se trabaja: supera las 2.200 horas anuales y reabre el debate laboral

El fenómeno refleja las particularidades de un mercado laboral atravesado por altos niveles de informalidad, empleos simultáneos y una dinámica económica donde gran parte de la población depende de largas horas de trabajo para sostener sus ingresos. Conocé el “Top 10″.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 14:30
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Un país de América Latina encabeza el ranking de más horas anuales de trabajo.
Un país de América Latina encabeza el ranking de más horas anuales de trabajo. Foto: Unsplash.
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Mientras en buena parte del mundo desarrollado se discuten semanas laborales más cortas y esquemas de equilibrio entre vida personal y empleo, en América Latina todavía persiste una cultura marcada por jornadas extensas, múltiples ocupaciones y traslados urbanos agotadores. En ese escenario, un país de Sudámerica encabeza un ranking que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿trabajar más significa producir más?

Perú lidera el ranking mundial de horas trabajadas

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perú registra alrededor de 2.263 horas trabajadas al año por persona, la cifra más alta a nivel global. El dato supera incluso a otros países latinoamericanos donde las jornadas extensas forman parte de la rutina cotidiana, como México y Costa Rica, ambos también por encima de las 2.000 horas anuales.

Perú registra alrededor de 2.263 horas trabajadas al año por persona, la cifra más alta a nivel global. Foto: Unsplash.

El fenómeno refleja las particularidades de un mercado laboral atravesado por altos niveles de informalidad, empleos simultáneos y una dinámica económica donde gran parte de la población depende de largas horas de trabajo para sostener sus ingresos. Además, en ciudades densamente pobladas, los extensos tiempos de traslado se convierten en una prolongación invisible de la jornada laboral.

Por qué trabajar más horas no garantiza mayor productividad

Sin embargo, especialistas en economía laboral advierten que la cantidad de horas trabajadas no necesariamente se traduce en mayor productividad. De hecho, la comparación con Europa muestra un contraste marcado. Países como Alemania y Dinamarca registran entre 1.300 y 1.400 horas laborales anuales por trabajador, muy por debajo de los números latinoamericanos, pero mantienen niveles de eficiencia económica considerablemente superiores.

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Países como Alemania y Dinamarca registran entre 1.300 y 1.400 horas laborales anuales por trabajador. Foto: Unsplash.

La diferencia, sostienen los analistas, radica en factores estructurales: calidad del empleo, capacitación, incorporación tecnológica y modelos organizativos más eficientes. En otras palabras, el rendimiento económico parece depender menos del tiempo que una persona permanece trabajando y más de cómo se organiza ese trabajo.

Así, el caso de Perú expone una tensión cada vez más visible en América Latina. Mientras las economías desarrolladas avanzan hacia esquemas que priorizan la productividad y el bienestar, gran parte de la región continúa apoyándose en jornadas extensas como motor de subsistencia económica. El resultado es una paradoja moderna: trabajar más horas, pero no necesariamente vivir ni producir mejor.

El “Top 10″ de los países con más horas anuales de trabajo

  1. Perú: 2.263 horas
  2. México: 2.193 horas
  3. Costa Rica: 2.149 horas
  4. Croacia: 1.956 horas
  5. Chile: 1.919 horas
  6. Grecia: 1.898 horas
  7. Israel: 1.877 horas
  8. Corea del Sur: 1.856 horas
  9. Chipre: 1.844 horas
  10. Rumania: 1.829 horas
HorariosTrabajoAmérica Latina
Cristian Daniel Avila
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