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Estados Unidos presiona a Europa: Pete Hegseth calificó la inmigración como una “invasión” y exigió más gasto militar

Durante los actos por el aniversario del desembarco en Normandía, el secretario de Defensa estadounidense vinculó la crisis migratoria con amenazas a la seguridad europea y reclamó a los aliados de la OTAN una mayor responsabilidad en la defensa del continente.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 16:51
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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
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En el marco de las conmemoraciones por el 82.º aniversario del desembarco aliado en Normandía, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó un fuerte mensaje dirigido a los gobiernos europeos. Durante un discurso en el cementerio militar estadounidense de Colleville-sur-Mer, el funcionario vinculó la crisis migratoria con amenazas a la seguridad continental e insistió en que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en materia de defensa.

Las declaraciones tuvieron lugar en uno de los escenarios más simbólicos de la Segunda Guerra Mundial, donde descansan miles de soldados estadounidenses que participaron en la liberación de Europa de la ocupación nazi. Allí, Hegseth utilizó la fecha histórica para establecer paralelismos con los desafíos que enfrentan actualmente las democracias occidentales.

Pete Hegseth, candidato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a Secretario de Defensa. EFE
Pete Hegseth, secretario de Estado de los Estados Unidos.

“Hoy diferentes playas europeas son asaltadas por ideologías peligrosas”, afirmó el funcionario estadounidense al referirse a la llegada de inmigrantes a países como España, Italia, Grecia y Bulgaria. En ese contexto, describió los flujos migratorios como una “invasión” y cuestionó si las principales capitales europeas actuarán para enfrentar esa situación o si ya es demasiado tarde para revertirla.

Las declaraciones reflejan una postura cada vez más firme dentro de sectores de la administración estadounidense respecto al control migratorio y la seguridad fronteriza, temas que ocupan un lugar central en el debate político internacional.

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Washington exige más compromiso europeo en defensa

Más allá de la cuestión migratoria, Hegseth volvió a insistir en una demanda histórica de Estados Unidos hacia sus aliados de la OTAN: incrementar el gasto militar y asumir una mayor participación en la defensa del continente.

Ante las miles de cruces blancas que recuerdan a los caídos en Normandía, el secretario de Defensa sostuvo que la paz solo puede preservarse mediante la fortaleza militar y recordó el esfuerzo conjunto que realizaron las naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Según expresó, la victoria sobre la Alemania nazi fue posible porque cada país involucrado aportó recursos, industria, soldados y sacrificio, sin delegar responsabilidades en otros actores.

En esa línea, defendió la necesidad de que Europa fortalezca sus capacidades militares y reduzca su dependencia estratégica de Washington, una postura que ha ganado terreno en los últimos años dentro de la política exterior estadounidense.

Francia responde con un llamado a la autonomía estratégica

Las palabras de Hegseth coincidieron con un mensaje similar, aunque desde una perspectiva diferente, emitido por las autoridades francesas durante los actos conmemorativos.

En una ceremonia internacional realizada en Langrune-sur-Mer, el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, destacó la importancia de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica europea frente a un escenario global cada vez más complejo.

El Ejército más importante de Europa. Foto: Unsplash.
Consideran la necesidad de ampliar las fuerzas armadas europeas.

El funcionario señaló que Europa enfrenta amenazas que se intensifican y evolucionan constantemente, por lo que consideró indispensable reforzar la capacidad de defensa propia del continente.

Durante el homenaje, también participaron representantes de Alemania y otros países aliados. El agregado de Defensa alemán en Francia, Markus Reinhardt, recordó el papel decisivo de la cooperación internacional para garantizar la paz y advirtió que la estabilidad alcanzada tras la Segunda Guerra Mundial sigue siendo frágil.

Las ceremonias recordaron una vez más la magnitud del desembarco del 6 de junio de 1944, considerado la mayor operación anfibia de la historia. Más de 132.000 soldados aliados y casi 7.000 embarcaciones participaron de una ofensiva que cambió el curso de la guerra y aceleró la derrota definitiva del régimen nazi menos de un año después.

MigracionesEuropaEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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