El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán planea presentar una propuesta que podría alinearse con las demandas de Washington, en un contexto de reactivación del diálogo entre ambos países. Las declaraciones se produjeron en una entrevista telefónica con la agencia Reuters, citada por CBS News. En ese marco, el mandatario afirmó: “Nos están haciendo una oferta y tendremos que ver qué pasa”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Ambas partes no han logrado ningún acuerdo hasta ahora para la libre circulación del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

Tensión y diálogo entre Irán y Estados Unidos: negociaciones en curso, pero falta de detalles

Trump indicó que, por el momento, no dispone de información concreta sobre el contenido de la propuesta iraní. Tampoco precisó quiénes son los interlocutores directos en estas conversaciones, aunque dio a entender que se trata de autoridades actualmente en funciones dentro del gobierno iraní.

“Estamos tratando con las personas que están al mando ahora”, señaló el presidente, sin brindar mayores precisiones a la prensa. Las declaraciones se producen en la antesala de una eventual nueva ronda de negociaciones que, según trascendió, podría tener lugar en Pakistán. Este posible encuentro se inscribe en una dinámica diplomática compleja, marcada por tensiones históricas entre Washington y Teherán.

Negociaciones de paz en Pakistan entre Irán y Estados Unidos. Foto: REUTERS

Además, desde el fracaso de la primera ronda de negociaciones, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán y las fuerzas estadounidenses anunciaron este martes que interceptaron un buque cisterna en el Indopacífico vinculado con la República Islámica. El objetivo principal de Washington en las negociaciones es que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y a obtener un arma nuclear, pero Teherán siempre sostuvo que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos.

Estados Unidos e Irán: un contexto de relaciones tensas

Las relaciones entre Estados Unidos e Irán han estado atravesadas por desacuerdos en materia nuclear, sanciones económicas y disputas geopolíticas en Medio Oriente. En este escenario, cualquier avance en el diálogo bilateral genera expectativa en la comunidad internacional.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre el contenido de la oferta ni sobre la concreción de las negociaciones. Sin embargo, las declaraciones de Donald Trump abren la puerta a una posible instancia de acercamiento diplomático, cuyo desarrollo dependerá de las próximas definiciones de ambas partes.