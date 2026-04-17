Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán accedió a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de transporte de crudo y mercancías en el centro de las tensiones de la guerra contra Teherán, al tiempo que celebró que este es un “día grandioso para el mundo”.

“Irán ha acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz. ¡Ya no será utilizado como un arma contra el mundo!” escribió Trump en su red Truth Social, donde brindó detalles de la reapertura del cruce marítimo.

Según el estadounidense, este es “un día grandioso y brillante para el mundo”. De todas maneras, advirtió que el bloqueo de la Armada estadounidense a las costas iraníes se mantiene en vigor hasta que ambos países lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto, iniciado por EEUU e Israel el 28 de febrero.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”, escribió el republicano.

Cabe recordar que Trump ordenó el bloqueo naval a los buques que entren o salgan de puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana en Islamabad, donde se espera que se retomen pronto las negociaciones, con la mediación de Pakistán.

En otro mensaje, el mandatario estadounidense señaló que Washington y Teherán están retirando todas las minas marítimas colocadas en el estrecho de Ormuz durante el conflicto.

“¡Irán, con la ayuda de los EEUU, ha retirado —o está retirando— todas las minas marinas!”, escribió en su red Truth Social.

Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, se mantendrá “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

Barcos petroleros navegan en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La ruta abierta, según Teherán, consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

La interrupción de paso por el estrecho como represalia de Irán por los ataques estadounidenses e israelíes ha provocado la incertidumbre en los mercados, disparado el precio del crudo y afectado a la economía mundial, a la par de contribuir a la desestabilización de Oriente Medio.