Esmail Baghaei, portavoz israelí, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP / Reuters.

Un nuevo cruce de declaraciones volvió a tensar la relación entre Irán y Estados Unidos. Esta vez, el eje del conflicto gira en torno al destino del uranio enriquecido iraní, un recurso estratégico clave en el marco de las negociaciones nucleares.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, salió al cruce de las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump y dejó en claro la postura oficial de Teherán: “El uranio enriquecido de Irán no será transferido a ningún lugar bajo ninguna circunstancia”.

Enriquecimiento de uranio en una central nuclear de Irán. Foto: Archivo Reuters/Caren Firouz.

La declaración no solo buscó desmentir versiones externas, sino también reafirmar una línea política que el país sostiene desde hace años. En ese sentido, Baghaei profundizó su mensaje con una definición de fuerte carga simbólica: “Transferir uranio a Estados Unidos no ha sido una opción. Así como el suelo de Irán es sagrado, el uranio enriquecido también lo es”.

Las palabras del funcionario responden directamente a Trump, quien había asegurado en una entrevista televisiva que existía un acuerdo en marcha. “Nuestra gente, junto con los iraníes, van a trabajar juntos para conseguirlo. Y luego lo llevaremos a Estados Unidos”, afirmó el exmandatario, generando sorpresa en el ámbito diplomático.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Negociaciones bajo tensión entre Irán y Estados Unidos

Más allá del cruce discursivo, el trasfondo remitió a negociaciones complejas en torno al programa nuclear iraní. Según Baghaei, existen puntos clave que resultan innegociables para su país, entre ellos el levantamiento de sanciones internacionales y la compensación por daños derivados de conflictos pasados.

“El levantamiento de las sanciones y la indemnización por los daños de guerra son aspectos de particular importancia”, remarcó el portavoz, marcando así las prioridades de Teherán en cualquier instancia de diálogo. A su vez, el funcionario buscó despejar dudas sobre la posición iraní frente a eventuales acuerdos: “No hay ambigüedad alguna en lo que respecta a las negociaciones”. Y concluyó: “Hemos dejado claras nuestras posiciones”.

Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio iraní de Exteriores. Foto: X/@Iran_GOV

Mientras desde Estados Unidos se deslizan versiones sobre posibles avances, Irán mantiene una postura firme respecto a la soberanía sobre sus recursos estratégicos. En este contexto, el futuro del uranio enriquecido iraní continúa siendo uno de los puntos más sensibles en medio del conflicto en Medio Oriente, con implicancias que trascienden lo diplomático y se proyectan sobre el equilibrio geopolítico internacional.