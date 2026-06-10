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China hace historia tras realizar el primer trasplante de 3 órganos de cerdo a un humano: cómo lo logró

El procedimiento incluyó una implantación de hígado y riñones provenientes de un animal genéticamente modificado. Este hito podría ser una revelación para transformar los trasplantes y salvar miles de vidas.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Quirofano
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Un equipo de investigadores de la Universidad Médica de Guanxi, en China, logró un avance sin precedentes que podría revolucionar la medicina y la tasa de supervivencia en personas que requieren un trasplante, ya que se realizó con éxito el primer trasplante simultáneo de tres órganos de cerdo a un ser humano.

El procedimiento incluyó la implantación de un hígado y dos riñones provenientes de un animal genéticamente modificado, un hito que podría transformar el futuro de los trasplantes y ofrecer una alternativa frente a la escasez mundial de donantes. La intervención se llevó a cabo en un hombre de 53 años con insuficiencia renal avanzada y muerte encefálica. El procedimiento contó con la autorización de la familia y se desarrolló bajo estrictos protocolos clínicos y regulatorios.

Se realizó el primer trasplante de cerdos a humanos Foto: Freepik

Antes de implantar los órganos porcinos, los médicos extrajeron el hígado original del paciente, que se encontraba en buenas condiciones, para trasplantarlo a otra persona que esperaba un órgano compatible. Luego colocaron el bloque multiorgánico animal en una compleja operación que posicionó a China a la vanguardia de la investigación en xenotrasplantes.

Cómo se realizó el primer trasplante multiorgánico de cerdo a humano en China

La intervención contó con la autorización de la familia y se realizó bajo estrictos protocolos clínicos coordinados por la casa de altos estudios, ya que la cirugía fue tan compleja que requirió de gran precisión técnica.

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Durante la cirugía, los especialistas lograron ubicar los tres órganos en sus posiciones anatómicas correspondientes mediante una única incisión abdominal y mantuvieron el tiempo de isquemia fría en 281 minutos, un factor clave para preservar la funcionalidad de los tejidos trasplantados.

Durante las primeras horas posteriores a la operación, los órganos mostraron signos alentadores de funcionamiento. El hígado produjo bilis de manera adecuada y los riñones comenzaron a generar orina apenas 19 horas después de la intervención, contribuyendo además a reducir los niveles de toxicidad presentes en la sangre del paciente.

Trasplante de órganos
Trasplante de órganos

Cuáles fueron los desafíos científicos detrás del histórico trasplante multiorgánico en China

Uno de los mayores obstáculos al realizar el trasplante entre especies (en este caso de cerdo a humano) es la reacción del sistema inmunológico, ya que identifica los órganos trasplantados como cuerpos extraños y puede rechazarlos rápidamente.

Para superar esta barrera, los investigadores aplicaron seis modificaciones genéticas al cerdo donante. Eliminaron tres genes porcinos asociados al rechazo hiperagudo, una respuesta inmunitaria extremadamente agresiva que suele provocar el fracaso inmediato del trasplante.

Además, incorporaron tres genes humanos con el objetivo de mejorar la compatibilidad inmunológica y disminuir el riesgo de alteraciones en la coagulación sanguínea. Estas modificaciones buscan que los órganos sean más tolerables para el organismo receptor.

A pesar de los buenos resultados iniciales, los estudios realizados 36 horas después de la cirugía detectaron pequeños focos de necrosis y trombos microscópicos. Los investigadores interpretan estos hallazgos como información valiosa para perfeccionar futuros tratamientos inmunosupresores y avanzar en el desarrollo de la xenotrasplantación.

Logran trasplantar riñones de cerdo a un humano con éxito. Foto Unsplash.
Trasplante de riñón. Foto: Unsplash.

Qué es un trasplante multiorgánico y qué implica este hito histórico para la medicina moderna

Un trasplante multiorgánico consiste en la implantación simultánea de dos o más órganos en un mismo paciente. En este caso, el procedimiento adquirió una relevancia histórica porque los órganos trasplantados provenían de un cerdo genéticamente modificado, una técnica conocida como xenotransplantación.

La comunidad científica considera que este avance podría representar una solución a largo plazo para la escasez de órganos disponibles para trasplante. Actualmente, miles de pacientes en todo el mundo permanecen en listas de espera durante años y muchos fallecen antes de recibir un órgano compatible.

TrasplanteSaludChina
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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