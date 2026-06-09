VIDEO: China muestra su primera selección de futbolistas robots, que planea tenerla lista para el Mundial 2034

Futbolista robot en China. Foto: Captura de video.

El fútbol está revolucionado por la tecnología y China promete dar un paso más: en las últimas horas, difundió un video en el que se observa a un robot humanoide corriendo y pateando la pelota al arco en una especie de penal sin arquero.

El impactante video que compartió China: así juegan los primeros futbolistas robots del gigante asiático

En las imágenes se puede ver el control del sistema sobre el balón durante varios segundos sin intervención humana directa.

Además, la máquina cuenta con la capacidad de realizar movimientos coordinados para mantener la pelota a tiro del pie y patear tanto de zurda como con la pierna derecha con la misma precisión.

Futbolistas robots chinos que se preparan para el Mundial 2034.

El robot humanoide utiliza sensores visuales y sistemas de inteligencia artificial para detectar la posición de la pelota y corregir su postura en tiempo real.

Objetivo mundialista: cuál es meta del país asiático para esta selección de robots

Los sistemas robóticos ya muestran avances en sus capacidades.

El video no corresponde a un partido ni a una competición deportiva oficial sino que se trata de una demostración técnica enfocada en evaluar equilibrio, coordinación y respuesta autónoma en un entorno similar al juego real.

Futbolista robot en China. Foto: Captura de video

En este caso, el balón actúa como objeto dinámico que exige ajustes constantes por parte del sistema.

El futbol se utiliza como escenario de prueba para medir el rendimiento de algoritmos de control y percepción en tiempo real.

Sin fecha para una competencia internacional de robots humanoides, China ya prepara a su “selección” y promete competir con mucha fuerza.