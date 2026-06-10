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Nueva York construirá un imponente rascacielos sobre una de las Torres Gemelas: tendrá 55 pisos y 374 metros de altura

El proyecto registra alrededor de 25 años de retraso respecto de los planes originales para la reconstrucción integral del World Trade Center, uno de los sectores más emblemáticos y visitados de la ciudad estadounidense. El diseño estará a cargo del estudio Foster + Partners.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Nueva York construirá un imponente rascacielos sobre una de las Torres Gemelas.
Nueva York construirá un imponente rascacielos sobre una de las Torres Gemelas. Foto: Unsplash
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Las grandes ciudades del mundo encuentran en la arquitectura una de sus principales herramientas de transformación. Espacios urbanos renovados, nuevos edificios y proyectos de vanguardia contribuyen al embellecimiento de las metrópolis, redefiniendo su identidad y proyectándolas hacia el futuro. En este contexto, Nueva York vuelve a convertirse en protagonista con el inicio de una obra que promete marcar un nuevo capítulo en la historia de Manhattan.

El nuevo rascacielos de American Express en el World Trade Center

Se trata de un imponente rascacielos que será la futura sede global de American Express y que comenzará a levantarse en un lugar cargado de simbolismo: el terreno donde se encontraba una de las Torres Gemelas del World Trade Center (WTC), destruidas durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La iniciativa llega tras más de dos décadas de espera. De hecho, el proyecto registra alrededor de 25 años de retraso respecto de los planes originales para la reconstrucción integral del área, uno de los sectores más emblemáticos y visitados de la ciudad estadounidense.

El homenaje a las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001 sobre las Torres Gemelas de Nueva York. Foto: Unsplash

Según informó oficialmente la compañía, la estructura fue concebida para albergar hasta 10.000 empleados en espacios de trabajo modernos, flexibles y adaptados a las nuevas dinámicas laborales.

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Nos entusiasma trabajar con nuestros socios y líderes locales para dar forma a esta nueva y emocionante era para American Express y el Bajo Manhattan”, expresó Stephen J. Squeri, presidente y director ejecutivo de la firma, durante el anuncio realizado a fines de febrero de 2026.

Foster + Partners y la transformación del Bajo Manhattan

El diseño de la nueva torre estará a cargo del prestigioso estudio de arquitectura Foster + Partners, reconocido internacionalmente por sus innovadoras propuestas urbanas y edificios icónicos en distintas partes del mundo.

La futura torre contará con 55 plantas y alcanzará una altura de 373,7 metros, lo que la convertirá en uno de los edificios más destacados del distrito financiero neoyorquino. Además de reforzar el perfil corporativo de la zona, la construcción aportará una nueva pieza al característico skyline de Manhattan, admirado cada año por millones de turistas provenientes de todo el mundo.

El proyecto registra alrededor de 25 años de retraso respecto de los planes originales para la reconstrucción integral. Foto: Unsplash

La inauguración está prevista para dentro de cinco años y representa mucho más que una inversión inmobiliaria. El proyecto simboliza la capacidad de una ciudad para reinventarse, combinando memoria histórica, desarrollo urbano y visión de futuro en uno de los lugares más significativos de Estados Unidos.

Mientras las obras avanzan, Nueva York suma un nuevo atractivo para los amantes de la arquitectura contemporánea y confirma, una vez más, su condición de laboratorio urbano donde tradición y modernidad conviven a gran escala.

Características del nuevo rascacielos de American Express

  • Como proyecto, el edificio aspira a la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental)
  • El edificio contará con más de 400 m² de espacio exterior, y con varias terrazas y jardines ajardinados
  • Se diseñará con tecnología avanzada para edificios inteligentes, sistemas totalmente eléctricos y de alta eficiencia energética
  • Ubicado en el 200 Greenwich Street, se construirá en un terreno de propiedad de la Autoridad Portuaria y bajo contrato de arrendamiento a largo plazo
ConstrucciónEdificioNueva York11 de septiembre
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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