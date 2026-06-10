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Donald Trump aseguró que logró sacar “en secreto” del estrecho de Ormuz unos 100 millones de barriles de petróleo

Lo confirmó a través de un mensaje en su cuenta de Truth Social. “Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, es posible porque los Estados Unidos de América controlan el estrecho de Ormuz”, aseguró.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Donald Trump en el Salón Oval.
Donald Trump en el Salón Oval. Foto: REUTERS
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Donald Trump aseguró que un operativo “secreto” que ordenó activar en mayo permitió poner en el mercado unos 100 millones de barriles de crudo que estaban bloqueados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

“El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas de EE.UU. que llevaran a cabo una misión secreta para apoyar a petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz”, escribió el presidente de Estados Unidos en su red Truth Social.

En su mensaje añadió: “Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto”.

“Más de 200 buques comerciales han navegado con seguridad por el estrecho. Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, es posible porque los Estados Unidos de América controlan el estrecho de Ormuz”, concluyó el mandatario en el breve mensaje.

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El republicano no ofreció más datos acerca del operativo para asegurar el paso de buques por la vía marítima, bloqueada por Irán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

El estado del estrecho clave

EE.UU. mantiene a su vez desde hace semanas un bloqueo en torno a Ormuz sobre los buques que traten de zarpar de o arribar a puertos iraníes.

EEUU alcanzó un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El cierre del estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, incrementó los precios del crudo en un 35% desde marzo, aunque el costo de los barriles de referencia se ha mantenido relativamente estable desde entonces ante las negociaciones que mantienen Irán y EE.UU. para tratar de poner fin al conflicto.

Sin embargo, los organismos económicos advierten de que ese encarecimiento del petróleo ya se está filtrando a bienes y servicios y que el daño económico y la inflación pueden agudizarse más si el estrecho no reabre pronto y los flujos comerciales, incluyendo los de los hidrocarburos, comienzan a restablecerse.

Donald TrumpPetróleoIrán
Matias Greisert
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