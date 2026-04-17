Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves al grupo chií Hezbollah a que se comporte “bien y amablemente” durante el actual alto el fuego entre Israel y Líbano, al tiempo que pidió el fin de la violencia y defendió la necesidad de mantener la paz “de una vez por todas”.

“Espero que Hezbollah actúe de manera amable y correcta durante este importante período de tiempo. Sería un GRAN momento para ellos si lo hicieran”, escribió Trump en su red Truth Social después de que entrara en vigor el cese de hostilidades pactado.

En el mismo mensaje, el republicano pidió el fin de la violencia y reclamó avanzar hacia un escenario de paz duradera en la región.

El cese el fuego de diez días pactado este jueves entre Israel y el Líbano, en conversaciones que no incluyeron a Hezbollah, podría ser extendido si progresan las conversaciones de paz entre ambas naciones, según un documento publicado por el Gobierno EEUU, que reafirma el derecho de los israelíes a “la legítima defensa” durante la tregua.

La tregua fue anunciada este jueves por Trump tras “excelentes” llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, a quienes podría recibir “en los próximos cuatro o cinco días” para conversaciones en la Casa Blanca.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo miércoles 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

Las banderas de Irán y Hezbollah, juntas. Foto: Reuters.

La guerra entre Hezbollah e Israel en el Líbano

Hezbollah mantiene una campaña de ataques transfronterizos contra el norte de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, en lo que describe como una acción de apoyo a los palestinos.

Posteriormente, pausó los bombardeos en un acuerdo de alto el fuego durante el que Israel mantuvo ataques esporádicos contra el sur del Líbano.

En el conflicto actual, el grupo chií, aliado de Irán, retomó los ataques como respuesta a la ofensiva militar de EEUU e Israel contra la república islámica. Según medios de la región, realizó alrededor de 1.900 ataques desde 2023 hasta 2026, en el marco de un intercambio total de más de 10.000 acciones militares cruzadas entre ambas partes.

La respuesta israelí sobre el Líbano en estas últimas seis semanas ha dejado 2.196 víctimas mortales, entre ellos 172 niños, y 7.185 heridos, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.