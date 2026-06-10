La ONU advirtió sobre el riesgo de una “guerra total” en Medio Oriente mientras Trump presiona cada vez más a Irán

Antonio Guterres, secretario general de ONU, advierte sobre las posibilidades de "guerra total" en Oriente Medio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una fuerte advertencia este miércoles 10 de junio sobre el creciente riesgo de que Medio Oriente vuelva a quedar atrapado en una guerra de gran escala. Este anuncio se dio en medio de los recientes enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos que elevaron la tensión en toda la región.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Guterres expresó su preocupación por la fragilidad de la situación actual y alertó que incluso incidentes militares limitados pueden derivar en un conflicto mucho más amplio. “No debemos minimizar el riesgo de que un intercambio de fuego reducido se convierta en fuego total o, en otras palabras, en una guerra total”, afirmó el diplomático portugués ante los representantes de los Estados miembros.

Antonio Guterres y su preocupación por Medio Oriente.

Las declaraciones se produjeron en un contexto marcado por una nueva escalada de violencia en Medio Oriente, pese a que continúan vigentes acuerdos de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, por un lado, y entre Líbano e Israel, por otro. Según Guterres, estos mecanismos de contención resultan insuficientes si las partes involucradas continúan protagonizando acciones militares que incrementen la desconfianza y la inestabilidad.

El jefe de la ONU sostuvo que la crisis regional atraviesa una etapa especialmente delicada y advirtió sobre las consecuencias que un eventual conflicto abierto tendría más allá de las fronteras de los países involucrados. “Medio Oriente se está sumiendo cada vez más en la crisis, y las consecuencias van mucho más allá de la región”, señaló.

Guterres remarcó además que una nueva guerra tendría efectos globales sobre la seguridad internacional, la economía y los mercados energéticos, además de profundizar las crisis humanitarias ya existentes en varios países de la zona. “Me preocupa profundamente que esto pueda desencadenar una reanudación total del conflicto”, agregó el secretario general, quien volvió a reclamar moderación a todas las partes y reiteró la necesidad de privilegiar el diálogo diplomático para evitar una escalada que podría tener consecuencias imprevisibles.

La ONU mantiene un seguimiento permanente de la situación y busca impulsar esfuerzos internacionales para preservar la estabilidad regional y evitar una nueva guerra en Medio Oriente.

Trump fue categórico con Irán: “Tardaron demasiado en negociar un acuerdo y ahora tendrán que pagar las consecuencias”

La crisis entre Estados Unidos e Irán volvió a agravarse tras una nueva ronda de enfrentamientos militares en Oriente Medio, un escenario que derivó en fuertes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el gobierno de Teherán.

A través de su plataforma Truth Social, Trump cuestionó duramente a las autoridades iraníes y aseguró que el país ha desperdiciado oportunidades para alcanzar un acuerdo con Washington. “Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente; ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, escribió el mandatario.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Sus palabras llegan en medio de un clima de creciente incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones diplomáticas que ambas naciones sostenían desde hace varios meses. La reciente escalada militar, considerada la más grave desde la entrada en vigor del alto el fuego del 8 de abril, generó dudas en Teherán respecto de la continuidad de esas negociaciones.

Desde el gobierno iraní señalaron que la situación será evaluada antes de adoptar una decisión. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Bagaei, sostuvo que las condiciones actuales dificultan cualquier avance en el plano diplomático.

“Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual. El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”, afirmó el funcionario en declaraciones difundidas por la agencia estatal IRNA.

La tensión se intensificó después de que un helicóptero militar estadounidense Apache fuera derribado en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte global de petróleo. Como respuesta, Estados Unidos lanzó bombardeos contra objetivos iraníes, mientras que Teherán llevó adelante ataques contra instalaciones militares vinculadas a Washington en distintos puntos de la región, elevando el temor a una nueva escalada de gran alcance en Oriente Medio.