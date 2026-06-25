En primera persona: el video de un hombre escapando de un edificio destruido por los terremotos en Venezuela

Tensión durante los terremotos en Venezuela. Foto: Captura

Venezuela atraviesa horas dramáticas tras los devastadores terremotos que sacudieron al país el miércoles 24 de junio. En medio de la emergencia, un video grabado por un hombre mientras escapaba de un edificio en Caracas se volvió viral en las redes sociales y refleja el nivel de desesperación vivido durante los sismos.

Las imágenes, registradas en primera persona con un teléfono celular, muestran el momento en que el hombre desciende apresuradamente por las escaleras de una estructura seriamente dañada. A medida que baja entre escombros y paredes agrietadas, se escucha su relato cargado de angustia: “¡Qué locura esta mierda, acabó con el edificio!”.

Un hombre huye desesperado por las escaleras de su edificio tras los sismos en Venezuela. Video: NA.

La grabación también captura los gritos de otras personas atrapadas o afectadas por el derrumbe. Entre el ruido de los escombros y la confusión generalizada, se escuchan repetidos pedidos de ayuda que evidencian el caos que se vivió en los minutos posteriores al terremoto.

El video se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales y fue compartido por miles de usuarios alrededor del mundo. Para muchos, se convirtió en uno de los testimonios más impactantes de la tragedia que golpeó a Venezuela.

La catástrofe que sacudió a Venezuela

Según los reportes oficiales, más de 180 personas murieron y más de 1500 resultaron heridas como consecuencia de los dos fuertes movimientos sísmicos que afectaron al país. Las autoridades continúan con las tareas de rescate y asistencia en las zonas más perjudicadas.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer terremoto alcanzó una magnitud de 7,2. Apenas 40 segundos después, un segundo sismo aún más potente, de magnitud 7,5, volvió a sacudir la misma región, agravando los daños estructurales y generando escenas de pánico en varias ciudades venezolanas.

Terremoto en Venezuela. Foto: REUTERS

Los especialistas consideran que se trata de uno de los eventos sísmicos más graves registrados en Venezuela desde el terremoto ocurrido en el estado de Sucre en 1997. Edificios derrumbados, carreteras dañadas y cortes en distintos servicios forman parte del panorama que enfrenta el país.

Ante la magnitud de la catástrofe, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y anunció el despliegue de recursos en todo el territorio nacional.

“Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, expresó la mandataria en un mensaje oficial, mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes y la asistencia a los miles de afectados por la tragedia.