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El megaproyecto vial de Sudámerica que llamó la atención de Elon Musk: está debajo de la Cordillera y mide 10 kilómetros

La iniciativa forma parte de un plan integral de modernización del transporte terrestre, orientado a integrar las zonas productivas del interior del país con los puertos del océano Atlántico. Su puesta en servicio está prevista para el segundo semestre de 2027.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, un corredor subterráneo que atraviesa la Cordillera de los Andes, en Colombia.
El Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, un corredor subterráneo que atraviesa la Cordillera de los Andes, en Colombia. Foto: Valora Analitik
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El mapa de la infraestructura sudamericana suma un nuevo hito con el avance de una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la región: el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, un corredor subterráneo que atraviesa la Cordillera de los Andes y promete transformar la conectividad logística de Colombia. El proyecto, emplazado en el departamento de Antioquia, se perfila como el túnel carretero más extenso del continente, con casi 10 kilómetros de longitud excavados bajo complejas formaciones montañosas.

Un corredor estratégico que reducirá tiempos y potenciará la logística

La iniciativa forma parte de un plan integral de modernización del transporte terrestre, orientado a integrar las zonas productivas del interior del país con los puertos del océano Atlántico. Su puesta en servicio está prevista para el segundo semestre de 2027, cuando conecte de manera directa la ciudad de Medellín con el litoral del Golfo de Urabá, una salida clave hacia mercados internacionales.

La iniciativa forma parte de un plan integral de modernización del transporte terrestre en Antioquia, Colombia. Foto: Valora Analitik

Uno de los impactos más relevantes será la drástica reducción de los tiempos de traslado. El trayecto actual, que puede extenderse hasta siete horas, pasará a demandar apenas cuatro horas y media. Este cambio beneficiará tanto al transporte de mercancías como a la circulación de pasajeros, mejorando la competitividad regional y la eficiencia logística.

Tecnología de vanguardia e inversión millonaria en infraestructura vial

Desde el punto de vista técnico, el túnel incorpora soluciones de última generación. El diseño incluye sistemas de ventilación automatizada, capaces de adaptarse a la densidad del tránsito, y redes de iluminación LED inteligentes que ajustan su intensidad según las condiciones vehiculares. A esto se suma un esquema de monitoreo digital en tiempo real, operado desde centros de control sectorizados, que permitirá prevenir accidentes y responder con rapidez ante emergencias.

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La magnitud del emprendimiento también se refleja en la inversión, estimada en 1.300 millones de dólares. Foto: Epiroc

La magnitud del emprendimiento también se refleja en la inversión, estimada en aproximadamente 1.300 millones de dólares, financiados mediante capital público y privado. El proyecto no se limita al túnel principal: contempla además la construcción de 18 túneles secundarios y más de 30 puentes de hormigón armado, conformando una red de conectividad integral orientada a optimizar el transporte de carga pesada.

Impacto económico, empleo y proyección internacional

El complejo vial apunta a consolidar un corredor logístico de alta eficiencia que facilite el flujo de mercancías desde los centros industriales hacia las terminales portuarias del Atlántico. En este sentido, analistas económicos prevén un impacto positivo en el comercio exterior, junto con un impulso significativo al turismo de playa en la región del Caribe colombiano.

El complejo vial apunta a consolidar un corredor logístico de alta eficiencia que facilite el flujo de mercancías. Foto: Instagram @delta_arquitectura__

La obra también despertó el interés de referentes globales del sector tecnológico, como Elon Musk, vinculado a desarrollos de excavación automatizada. Este reconocimiento internacional posiciona a los equipos técnicos colombianos como protagonistas en la aplicación de metodologías avanzadas de perforación en geografías complejas.

En paralelo, se estima que la puesta en marcha del corredor generará miles de empleos directos, especialmente en los sectores de logística, servicios y transporte.

Actualmente, las constructoras trabajan en las fases finales del proyecto, que incluyen la pavimentación y las pruebas de resistencia de los sistemas de contención hidráulica. No obstante, si se cumplen los plazos previstos, la inauguración en 2027 marcará un antes y un después en la ingeniería vial de América Latina, estableciendo un nuevo estándar para la modernización del transporte y la integración territorial en la región.

ConstrucciónColombiaSudamérica
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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