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Alemania acusa al gobierno de Ucrania por el sabotaje de Nord Stream y procesa a un exmilitar ucraniano

La fiscalía alemana procesó a un ciudadano ucraniano por las explosiones que destruyeron los gasoductos Nord Stream en 2022 y afirmó que la operación fue ejecutada bajo órdenes de las autoridades de Kiev.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico.
Explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico. Foto: X/@BradPorcellato
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La investigación sobre las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico dio un giro significativo. La fiscalía de Alemania anunció el procesamiento de un ciudadano ucraniano por su presunta participación en el sabotaje ocurrido en septiembre de 2022 y aseguró que la operación fue ejecutada bajo órdenes del gobierno de Ucrania.

Según informaron las autoridades alemanas, el acusado, identificado como Serhii K., habría integrado un grupo de siete personas encargado de colocar los explosivos que destruyeron parte de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, infraestructuras clave para el transporte de gas natural desde Rusia hacia Europa.

De acuerdo con el comunicado oficial de la fiscalía, el sospechoso, actualmente de 50 años, era oficial del ejército ucraniano al momento de los hechos y los demás integrantes del grupo también pertenecían a las fuerzas armadas de Ucrania.

Gasoducto Nord Stream. Foto: Reuters.
Gasoducto Nord Stream. Foto: Reuters.

El objetivo del sabotaje, según la investigación

Los fiscales sostienen que el propósito de la operación era inutilizar permanentemente ambos gasoductos para impedir el suministro de gas ruso a Europa y reducir una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin.

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La investigación concluye que la intención era evitar que Rusia continuara financiando su campaña militar en Ucrania mediante las exportaciones de gas natural al continente europeo.

Las explosiones contra Nord Stream, registradas en septiembre de 2022 en aguas del mar Báltico, provocaron importantes fugas de gas y dejaron fuera de servicio una infraestructura estratégica para el abastecimiento energético europeo.

Desde entonces, el ataque dio lugar a múltiples investigaciones internacionales y a diversas hipótesis sobre sus responsables.

Un caso con impacto político y diplomático

La decisión de la fiscalía alemana representa un hecho de alto impacto político debido a la estrecha relación entre Berlín y Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Alemania se convirtió en uno de los principales aliados de Ucrania dentro de Europa, brindando asistencia financiera, ayuda humanitaria y apoyo militar para enfrentar la ofensiva rusa.

Bandera de Alemania en Berlín.
Alemania es uno de los principales aliados de Ucrania.

Por ese motivo, la acusación de que el sabotaje habría sido ejecutado bajo órdenes de autoridades ucranianas podría generar tensiones diplomáticas entre ambos países.

Hasta el momento, el gobierno de Ucrania ha rechazado en reiteradas oportunidades cualquier participación oficial en el ataque contra los gasoductos Nord Stream.

Mientras tanto, el proceso judicial en Alemania buscará determinar el grado de responsabilidad del acusado y esclarecer uno de los episodios más controvertidos de la crisis energética y geopolítica que desencadenó la guerra entre Rusia y Ucrania.

AlemaniaUcraniaGasoductos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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