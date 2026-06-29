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El tren turístico más espectacular de Alemania: atraviesa la imponente Selva Negra y pasa por 39 túneles de montaña

Actualmente operado por Deutsche Bahn, el tren une Offenburg con Singen. Cada tramo ofrece escenas distintas del bosque, con cambios de luz y geografía que convierten el viaje en una experiencia inmersiva. Conocé más sobre su historia.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El tren turístico más espectacular de Alemania.
El tren turístico más espectacular de Alemania. Foto: Outdoor Active
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En el sur de Alemania, existe una ruta ferroviaria capaz de transformar un simple traslado en una experiencia en sí misma: el Schwarzwaldbahn, o Ferrocarril de la Selva Negra. Esta línea combina técnica, proeza, historia y algunos de los paisajes más impactantes de Europa, convirtiéndose en uno de los recorridos panorámicos más atractivos del continente.

Desde que el tren abandona el valle del Rin, el viaje se convierte en un espectáculo en movimiento. La formación asciende de manera constante entre gargantas fluviales, laderas boscosas y desfiladeros escarpados. Viaductos de piedra elevan los vagones sobre valles cubiertos de abetos y piceas, antes de desaparecer en túneles excavados en la montaña.

Ingeniería ferroviaria en la Selva Negra: una obra que desafió lo imposible

Detrás de estos paisajes se esconde una historia de audacia. La construcción de la línea comenzó en la década de 1860, cuando muchos consideraban inviable atravesar la Selva Negra en tren. Los ingenieros se enfrentaron a pendientes comparables a las de los Alpes y a formaciones rocosas inestables que colapsaban con facilidad.

La construcción comenzó en 1860, cuando muchos consideraban inviable atravesar la Selva Negra en tren. Foto: Reddit

El proyecto, encabezado por el ingeniero Robert Gerwig, logró superar esas dificultades mediante soluciones innovadoras para la época, como trazados en bucle y túneles estratégicamente ubicados para reducir la inclinación.

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Inaugurada en 1873, la línea se convirtió en un hito: recorre cerca de 150 kilómetros, supera más de 600 metros de desnivel y atraviesa alrededor de 39 túneles, además de varios viaductos que se integran con el relieve montañoso.

Ruta y experiencia de viaje: cómo recorrer el Schwarzwaldbahn hoy

Actualmente operado por Deutsche Bahn, el tren une Offenburg con Singen en un trayecto que muchos pasajeros extienden hasta Constanza, a orillas del lago del mismo nombre. El recorrido completo ronda los 129 kilómetros y puede realizarse sin transbordos, lo que facilita planificar el viaje de principio a fin.

El recorrido completo del tren de la Selva Negra ronda los 129 kilómetros y puede realizarse sin transbordos. Foto: Reddit

Los servicios regionales más rápidos completan el trayecto en unas dos horas y media, mientras que las opciones más panorámicas se toman su tiempo y lo extienden hasta tres horas y media. La frecuencia es de un tren por hora, aproximadamente entre las 05:00 y las 22:00 horas (hora alemana).

Más allá de la comodidad, el atractivo radica en las vistas: cada tramo ofrece escenas distintas del bosque, con cambios de luz y geografía que convierten el viaje en una experiencia inmersiva.

Pueblos, naturaleza y cultura: lo que se descubre a lo largo del recorrido

El Schwarzwaldbahn es también la puerta de entrada a una de las regiones más emblemáticas de Alemania. A lo largo de la ruta aparecen localidades con casas entramadas, torres medievales y tradiciones centenarias.

Entre los puntos destacados figura Triberg, famosa por sus cascadas, además de senderos que recorren el interior del bosque. El tren también conecta con rutas de senderismo, como el Westweg, y permite acceder a miradores naturales, museos al aire libre y pequeñas ciudades históricas.

El Schwarzwaldbahn es también la puerta de entrada a una de las regiones más emblemáticas de Alemania. Foto: Passport Travel Magazine

Turismo ferroviario en Alemania: un clásico que sigue vigente

Más de 150 años después de su inauguración, el tren de la Selva Negra sigue siendo un símbolo de la región. En su origen, fue clave para integrar comunidades y potenciar actividades económicas como la relojería; hoy, en cambio, su valor está ligado al turismo y a la experiencia de viaje.

Elegido tanto por viajeros como por aficionados al ferrocarril, el Schwarzwaldbahn demuestra que, incluso en una era dominada por la velocidad, todavía hay rutas donde lo importante no es llegar rápido, sino disfrutar cada tramo del camino.

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Cristian Daniel Avila
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Redactor

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