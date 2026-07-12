EEUU lanzó una ofensiva contra Irán luego de nuevos ataques de Teherán contra países de Medio Oriente

EEUU lanzó nuevos ataques contra Irán. Foto: via REUTERS

Las fuerzas estadounidenses lanzaron este domingo una nueva ofensiva contra Irán con el objetivo de “seguir mermando” su capacidad para atacar a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

Según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), los ataques fueron ordenados por el presidente Donald Trump “para hacer rendir cuentas” a las fuerzas iraníes.

Estados Unidos lanzó este fin de semana los operativos en represalia por un bombardeo previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Hasta la noche del sábado, las fuerzas estadounidenses habían atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados​ ​en tierra y en el mar), drones y buques navales.

El Centcom dijo que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones de Irán, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

La respuesta pretende asegurar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz. El presidente Trump afirmó el domingo en una entrevista con NBC que la zona permanece abierta al tráfico comercial pese a que Teherán anunció que lo bloqueó.

“Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma”, declaró el mandatario, que no quiso ahondar en los detalles sobre las conversaciones para alcanzar un acuerdo y un nuevo cese al fuego.

Irán atacó varios países de Medio Oriente

La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán se extendió este domingo a varios países de Medio Oriente con bases estadounidenses, después de que Washington lanzara otra ronda de ataques contra territorio iraní y Teherán respondiera con misiles y drones contra Qatar, Kuwait, Baréin y Jordania, y anunciara el cierre del estrecho de Ormuz.

Las ofensiva de las fuerzas estadounidenses alcanzó unos 140 objetivos militares. El Centcom argumentó que esta obedeció a un bombardeo previo de la República Islámica contra un navío que transitaba por Ormuz, uno de los principales focos de tensión del conflicto.

El nuevo recrudecimiento se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, diera hace unos días por terminado el acuerdo que ambos países alcanzaron el 17 de junio para poner fin a la guerra, desbloquear Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Irán, por su parte, reivindicó ofensivas con misiles y drones en países de Medio Oriente que albergan bases e instalaciones militares estadounidenses, entre ellos Jordania, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

La Guardia Revolucionaria informó en un comunicado sobre ataques con misiles balísticos contra las bases aéreas Príncipe Hassan (Jordania) y Al Udeid (Qatar). Esta última alberga el mayor contingente de tropas y equipos de EEUU en la región.

Según el Ministerio del Interior qatarí, al menos tres personas, incluidas un niño, resultaron heridas por la caída de metralla como resultado de la intercepción de proyectiles.

El Ejército iraní, por su parte, reivindicó una ofensiva con “drones destructivos” contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait, así como contra un depósito de municiones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en el mismo país.