ANSES cambió el calendario de pagos: quiénes cobran el lunes 13 de julio y qué prestaciones se reactivan

ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a activar el cronograma de cobros de julio tras la pausa generada por el feriado del 9 de julio y el fin de semana largo, lo que obligó a reacomodar las acreditaciones previstas para distintos grupos de beneficiarios. El calendario mensual se organiza, como es habitual, de acuerdo con la terminación del DNI y alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones sociales.

La fecha clave es el lunes 13 de julio, jornada en la que se reanudan los depósitos para varios sectores que esperaban la acreditación de sus haberes. En esta etapa cobran, entre otros, jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 2, titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación, y beneficiarios de Pensiones No Contributivas con documentos finalizados en 4 y 5.

Quiénes cobran ANSES el lunes 13 de julio

El lunes 13 será una de las fechas más consultadas del mes porque concentra pagos que habían quedado después del fin de semana largo. Según el cronograma informado para julio 2026, ese día cobran jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo cuyo DNI termina en 2. También reciben sus fondos los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 2.

Bono ANSES jubilados Foto: anses

Además, ANSES paga el lunes 13 de julio a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 4 y 5. En paralelo, comienza el calendario de la Asignación por Embarazo, que ese día corresponde a titulares con documento finalizado en 0.

También se habilitan las Asignaciones de Pago Único, como matrimonio, nacimiento y adopción, que suelen tener una ventana de cobro más amplia y no necesariamente dependen de una sola fecha por terminación de documento.

Calendario ANSES: cómo siguen los pagos después del lunes 13

Luego del lunes 13, el cronograma continúa de manera escalonada. Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, las fechas siguen el martes 14 para DNI terminado en 3, miércoles 15 para DNI terminado en 4, jueves 16 para DNI terminado en 5 y viernes 17 para DNI terminado en 6. Luego, el esquema continúa el lunes 20 para DNI terminado en 7, martes 21 para DNI terminado en 8 y miércoles 22 para DNI terminado en 9.

En el caso de AUH y Asignación Familiar por Hijo, el calendario replica el mismo orden para los documentos terminados del 2 al 9: lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16, viernes 17, lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de julio.

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el calendario arranca más adelante: documentos terminados en 0 y 1 cobran el 23 de julio; 2 y 3, el 24; 4 y 5, el 27; 6 y 7, el 28; y 8 y 9, el 29 de julio.

Aumento y bono: cuánto se cobra en julio

Los pagos de julio llegan con una actualización de haberes y asignaciones. De acuerdo con el cronograma difundido para este mes, las prestaciones tienen un aumento del 2,15%, vinculado a la movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada previamente.

ANSES finaliza el calendario de pagos Foto: ANSES

Además, continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos, lo que eleva el monto final que reciben quienes perciben el haber mínimo. Según los valores publicados para julio 2026, el haber mínimo queda en torno a $411.989,32, y con el bono el total asciende a $481.989,32.

En AUH, el monto general informado para julio se ubica en $148.049 por hijo, aunque ANSES paga mensualmente el 80% y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Cómo consultar si cobro este lunes

Para evitar filas innecesarias o confusiones con las fechas, los beneficiarios pueden verificar el día exacto de cobro desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También se puede consultar la acreditación en la cuenta bancaria, cajeros automáticos o home banking, ya que el dinero queda depositado y puede utilizarse con tarjeta de débito o transferencias sin necesidad de retirarlo en efectivo el primer día.

La recomendación principal es revisar la terminación del DNI, el tipo de prestación y la fecha asignada. El lunes 13 de julio será una jornada clave para miles de beneficiarios, pero no todos los titulares cobran ese día: el calendario continuará durante el resto del mes según cada grupo.