Video impactante: un animal salvaje embistió a un turista y lo arrojó por los aires en un parque nacional

Un bisonte arrojó por los aires a un hombre. Foto: Captura Cowboy State Daily

Un hombre sufrió graves heridas después de ser embestido y lanzado varios metros por el aire por un bisonte en el Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos. La impactante secuencia del golpe fue registrada por un fotógrafo profesional y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Después de sacarle una foto al animal, el turista comenzó a alejarse, pero el bisonte salió de entre un grupo de pinos y fue directamente hacia él. Las imágenes muestran cómo la víctima, que estaba acompañada por un familiar, intenta escapar mientras el animal la persigue.

Mike MacLeod, fotógrafo que estuvo presente en el hecho, contó que intervino para intentar ahuyentar al animal. “Tenía que llamar la atención del bisonte. Tenía mucho miedo de que embistiera al hombre que estaba en el suelo, así que dejé de grabar y corrí hacia el bisonte, grité fuerte e intenté parecer lo más grande e intimidante posible”, señaló en diálogo con el medio local Cowboy State Daily.

Un bisonte arrojó por los aires a un hombre. Crédito del video: Cowboy State Daily

“El bisonte lo enganchó con su cuerno izquierdo en la cadera y lo lanzó por los aires”, dijo el testigo y añadió: “Dio una voltereta perfecta y aterrizó de costado. El bisonte medía al menos 1,80 metros de altura, y el hombre estaba varios metros por encima de él”.

Según el relato, cuando el bisonte se marchó, MacLeod y otros corrieron a ayudar al hombre, quien sentía mucho dolor en las caderas y en la pierna sobre la que cayó. “Un hombre le sujetó la mano. Otro puso seguridad en el exterior para asegurarse de que el bisonte no regresara. Una mujer en un coche estaba hablando por teléfono con el 911”, sumó el fotógrafo.

El bisonte estaba “agitado y furioso”

Según indicaron medios locales, durante esta época del año los bisontes machos pueden mostrar mayor energía y agresividad al competir por el dominio y las hembras.

En esa línea, MacLeod señaló que “se notaba que el animal estaba agitado, furioso y atacando todo lo que se le cruzaba”. Por el momento, Parques Nacionales no brindó ninguna información sobre este incidente en particular.

Las redes sociales del parque sí tienen recomendaciones para los visitantes. “La fauna de Yellowstone es, precisamente, salvaje. ¡Los bisontes, los osos y los uapitíes causaron heridas e incluso la muerte a personas! Por ello, mantenga siempre distancia con los animales y utilice el zoom”, señala en las redes sociales.

Un bisonte arrojó por los aires a un hombre. Foto: Captura Cowboy State Daily

Y añade: “La mejor forma de observarlos es desde la seguridad de su vehículo o mediante un teleobjetivo, un telescopio terrestre o unos binoculares, siempre desde una distancia segura. Manténgase a 91 metros de distancia de osos y lobos, y a 25 del resto de los animales, incluidos bisontes y uapitíes. Si un animal se acerca a usted mientras camina por un sendero, retroceda o aléjese para mantener una distancia segura”.

El hecho, que ocurrió el pasado viernes 1o de julio se trata del segundo incidente entre humanos y bisontes en Yellowstone en lo que va del 2026. Hace dos semanas, un nene de 12 años resultó herido cerca de Mud Volcano, al norte de Fishing Bridge.