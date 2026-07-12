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El video de la tragedia: un militar chileno embistió una feria con su auto y mató a seis personas en Viña del Mar

El trágico incidente registrado en video por las cámaras de seguridad de la zona. Además hay siete personas heridas, que se encuentran fuera de riesgo. Mirá las imágenes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un militar chileno embistió una feria con su auto.
Un militar chileno embistió una feria con su auto. Foto: EFE/Canal26.com
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Un militar de la Armada de Chile chocó su auto contra una feria callejera en la ciudad de Viña del Mar este domingo, en un accidente que dejó seis muertos y múltiples heridos. El momento quedó registrado en video por las cámaras de seguridad de la zona.

Las circunstancias del trágico incidente, que ocurrió en la región de Valparaíso -ubicada a 120 kilómetros de Santiago de Chile-, están siendo investigadas, mientras que el conductor del vehículo, que estaba fuera de servicio, fue detenido.

“La Armada de Chile informa que, durante la mañana de este domingo 12 de julio, un integrante de la Institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida 24 Norte de Viña del Mar”, señaló la institución.

Un militar de la Armada chilena embistió una feria con su auto y mató a seis personas. Video: X @CafeConEnfasis_

Qué se sabe del accidente en Viña del Mar

Según autoridades de Valparaíso, el vehículo chocó sobre los puestos de comercio ambulante de la Feria Caupolicán produciendo instantáneamente la muerte de tres hombres y tres mujeres.

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El hecho también dejó al menos siete lesionados, entre ellos, una madre y unos bebés mellizos que se encuentran fuera de peligro, según confirmó Erich Liebig, médico coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar.

“La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Asimismo, manifiesta sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas”, añadió.

Las autoridades indicaron a la prensa local que se trató, presuntamente, de un accidente cometido por el cabo de la Armada, quien habría estado conduciendo con exceso de velocidad.

Accidente fatal en Chile
Un militar chileno embistió una feria con su auto. Foto: EFE

“En principio no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue una mala maniobra y eso produjo esta desgracia”, aseguró el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad viñamarina, Macarena Ripamonti, manifestó la importancia de que se realice una investigación rigurosa y transparente, en la cual dijo esperan “estar involucrados”, y confirmó haber puesto a la orden de la justicia los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

La Armada, en tanto, señaló en su comunicado que “la institución ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Asimismo, ha dispuesto la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de conformidad con la normativa vigente”.

Accidente fatal en Chile
Un militar chileno embistió una feria con su auto. Foto: EFE

“Esta es una feria muy popular, que tiene mucha gente. Deberíamos haber tenido barreras de protección, por lo tanto, esta desgracia tiene que servirnos como lección para que las autoridades establezcan este reforzamiento”, lamentó Ripamonti.

El incidente fatal ocurrió cuando la feria estaba recién instalada, y en ese sentido el delegado Millones aseguró que “si hubiese ocurrido este accidente a las 12 del día habría sido un desastre”.

Accidente de tránsitoChileSoldados
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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