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De estación de tranvías a espacio verde: así será la nueva plaza que transformará un rincón olvidado de San Cristóbal

El espacio ocupa casi media manzana y está delimitado por las calles Matheu, Avenida Pavón, Alberti y Constitución. El proyecto contempla patios de juegos infantiles, una cancha, un sector de calistenia con equipamiento aeróbico y un espacio cultural semicubierto.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La nueva plaza que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires transformará un rincón olvidado de San Cristóbal.
La nueva plaza que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires transformará un rincón olvidado de San Cristóbal. Foto: Gobierno de la Ciudad
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Después de permanecer seis décadas detrás de rejas y con usos ajenos a la vida barrial, un histórico predio de San Cristóbal volverá a abrirse a la comunidad. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciará la construcción de una nueva plaza de 11.470 metros cuadrados en el corazón del barrio, sobre los terrenos que alguna vez albergaron una de las estaciones de tranvías y trolebuses más importantes del sur porteño.

El espacio ocupa casi media manzana y está delimitado por las calles Matheu, Avenida Pavón, Alberti y Constitución. Desde 1966, cuando el servicio de trolebuses dejó de funcionar en la Ciudad, el terreno permaneció fuera del alcance de los vecinos. Ahora, se transformará en un nuevo pulmón verde destinado a reducir el histórico déficit de espacios públicos de calidad que caracteriza a esta zona de la Comuna 3.

Una nueva plaza en San Cristóbal para más de 20.000 vecinos

La intervención abarcará una superficie total de 13.550 metros cuadrados, ya que además de la plaza incluirá la renovación integral de las veredas que rodean toda la manzana. Las obras contemplan mejoras en accesibilidad, iluminación y circulación peatonal. El proyecto es desarrollado de manera conjunta por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), organismo propietario del inmueble.

El espacio ocupa casi media manzana y está delimitado por las calles Matheu, Avenida Pavón, Alberti y Constitución. Foto: Gobierno de la Ciudad

Para los más de 20.000 habitantes que viven en el área de influencia, la iniciativa representa mucho más que la creación de un nuevo espacio verde. Significa también la recuperación de un lugar cargado de memoria urbana, estrechamente vinculado con la evolución del transporte público de Buenos Aires durante gran parte del siglo XX.

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San Cristóbal figura entre los barrios porteños que históricamente contaron con menor cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante. Por eso, la nueva plaza apunta a mejorar la calidad ambiental de la zona y generar un nuevo punto de encuentro para actividades culturales, deportivas y recreativas.

Cómo será la nueva plaza de 11.470 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires

El proyecto contempla patios de juegos infantiles con pisos de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia con equipamiento aeróbico y un espacio cultural semicubierto destinado a actividades artísticas y exposiciones de esculturas.

El proyecto contempla patios de juegos infantiles, una cancha y un sector de calistenia con equipamiento aeróbico. Foto: Gobierno de la Ciudad

Uno de los aspectos más destacados será la reutilización de estructuras metálicas existentes para transformarlas en pérgolas con iluminación integrada. Estas instalaciones generarán áreas de sombra y espacios de permanencia para los visitantes.

A su vez, se plantarán alrededor de 70 árboles nuevos junto con vegetación arbustiva y herbácea. También se incorporarán enredaderas que cubrirán las pérgolas para ampliar los sectores de resguardo solar. El equipamiento urbano incluirá bancos, cestos de residuos, mesas y senderos internos construidos con bloques de intertrabado de color.

El proyecto prevé además recuperar y poner en valor la histórica fachada ladrillera ubicada sobre la calle Alberti, uno de los últimos testimonios visibles del pasado ferroviario y tranviario del lugar. La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 14 meses y su finalización está prevista para el segundo semestre de 2027.

Recuperación de predios ferroviarios y nuevos espacios verdes en Buenos Aires

La futura plaza de San Cristóbal forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno porteño orientada a transformar terrenos urbanos subutilizados en espacios públicos. En febrero comenzó la construcción de la Plaza Mercado de Pulgas, entre Colegiales y Palermo, una intervención que sumará 2.101 metros cuadrados de espacio verde junto al tradicional mercado, con nuevos árboles, luminarias LED y mejoras para la movilidad peatonal.

El proyecto prevé además recuperar y poner en valor la histórica fachada ladrillera ubicada sobre la calle Alberti. Foto: Gobierno de la Ciudad

También está previsto el inicio de las obras del Parque Ferroviario Villa Urquiza, que convertirá un predio ferroviario en desuso en casi 6.000 metros cuadrados de nuevas áreas verdes en una de las zonas con mayor circulación de pasajeros del transporte público.

A estas iniciativas se suma la inauguración, durante el año pasado, de la primera plaza de Villa Santa Rita, una obra largamente reclamada por los vecinos que permitió incorporar 1.725 metros cuadrados de espacio público en el único barrio porteño que no contaba con una plaza propia.

En ese contexto, la transformación del histórico predio de San Cristóbal representa una de las intervenciones más significativas por su escala, su impacto social y el valor patrimonial del lugar. Después de 60 años de permanecer cerrado, un espacio clave de la historia del transporte porteño se prepara para convertirse en un nuevo punto de encuentro para el barrio y en un nuevo pulmón verde para la Ciudad.

ConstrucciónEspacios verdesCiudad de Buenos AiresSan Cristobal
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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