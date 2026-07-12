ARCA prepara cambios para las compras en Temu, Shein y Amazon: qué pasará con los pedidos del exterior

ARCA prepara cambios en el régimen courier que podrían modificar la forma en que ingresan al país los pedidos realizados en plataformas como Temu, Shein y Amazon. Foto: Reuters (Dado Ruvic)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza con una revisión integral del régimen courier que podría modificar el funcionamiento de las compras online realizadas en plataformas internacionales como Temu, Shein y Amazon.

El director general de Aduanas (DGA), José Andrés Velis, anunció que el organismo trabaja en una nueva modalidad basada en mayor digitalización, intercambio de información y controles anticipados para los envíos que ingresan al país.

El director general de Aduanas, José Andrés Velis, anunció una revisión del sistema de compras internacionales y anticipó nuevos controles digitales. Foto: GN Noticias

El funcionario realizó los anuncios durante la apertura de la Jornada Comex del Centro Despachantes de Aduana (CDA), que reunió a más de 200 participantes entre asistentes presenciales y virtuales.

El régimen de cinco envíos de hasta u$s400 podría desaparecer

Uno de los principales cambios anticipados por Velis apunta al actual esquema de envíos internacionales con trazabilidad de hasta u$s400.

Según explicó, la Aduana busca reemplazar el sistema vigente debido a problemas de control y falta de información previa sobre los compradores.

En ese sentido, adelantó que el régimen de cinco envíos con trazabilidad de u$s400 “va a desaparecer” y que el organismo trabaja para recuperar el cruce de datos entre distintos registros.

El objetivo es evitar situaciones irregulares, como declaraciones realizadas con la CUIT de personas que no corresponden al envío. Velis mencionó como ejemplo casos en los que se utilizaron datos de “un niño de un año o de una persona fallecida”.

Las compras en el exterior podrían cambiar con un nuevo esquema que busca cobrar impuestos al momento de la operación y no al ingreso del paquete.

Amazon ya prueba un nuevo sistema de pago de impuestos anticipado

El cambio más relevante comenzó con una prueba piloto junto a Amazon. La iniciativa busca que las plataformas de comercio electrónico puedan cobrar los tributos correspondientes en el momento en que el usuario realiza la compra.

De esta manera, el pedido llegaría al país con la información aduanera anticipada, lo que permitiría mejorar la planificación de controles y reducir demoras.

Velis explicó que actualmente la Aduana enfrenta dificultades para generar previsibilidad porque el cupo del régimen comienza a computarse recién cuando la mercadería llega al país.

Con el nuevo esquema, el organismo podría conocer previamente quién compra, qué producto ingresa y cuáles son los impuestos asociados.

Temu, Shein y Amazon podrían verse alcanzadas por modificaciones en el régimen courier que utiliza miles de usuarios argentinos. Foto: REUTERS

¿Qué pasará con las compras en Shein y Temu?

Aunque todavía no se definieron los detalles finales de la reforma, los cambios podrían impactar especialmente en las compras realizadas en plataformas internacionales de bajo costo.

Actualmente, muchos usuarios argentinos utilizan Shein y Temu para adquirir ropa, accesorios, productos para el hogar y pequeños dispositivos electrónicos debido a la diferencia de precios respecto del mercado local.

Sin embargo, si aumenta la carga impositiva o se modifican los costos asociados al courier, algunos productos podrían dejar de ser tan convenientes.

La Aduana trabaja en una reforma para mejorar la trazabilidad de los envíos internacionales y reducir irregularidades en las declaraciones. Foto: REUTERS

Productos que podrían seguir siendo atractivos

Smartphones de alta gama.

Notebooks premium.

Componentes para computadoras.

Cámaras fotográficas.

Consolas de videojuegos.

Perfumes importados.

Repuestos electrónicos difíciles de conseguir en Argentina.

Productos que podrían perder competitividad

Accesorios económicos.

Ropa básica.

Bijouterie.

Pequeños gadgets.

Artículos de bajo valor.

En estos casos, los costos de envío, impuestos y logística podrían absorber gran parte del ahorro frente a los precios locales.

Courier y Puerta a Puerta: qué diferencia hay

ARCA distingue dos modalidades principales para las compras internacionales: el régimen Courier y el sistema Puerta a Puerta.

El sistema Puerta a Puerta, gestionado a través del Correo Argentino, permite compras de hasta u$s3.000 por envío, con un límite de 20 kilos y productos destinados exclusivamente al uso personal.

El nuevo sistema apunta a que las plataformas informen los datos de la compra antes de que la mercadería llegue al país. Foto: Pexels.

Este régimen cuenta con una franquicia anual de hasta u$s50 para los primeros 12 envíos. Cuando la compra supera ese monto, se aplica un impuesto del 50% sobre el excedente.

Por otro lado, el régimen Courier Internacional, utilizado habitualmente por plataformas como Shein y Temu mediante operadores privados, establece actualmente:

Hasta cinco envíos por año calendario.

Hasta u$s3.000 por envío.

Máximo de 50 kilos por paquete.

Hasta tres unidades iguales por producto.

Uso personal, sin fines comerciales.

Los envíos con un valor FOB de hasta u$s400 tienen beneficios impositivos específicos, aunque la nueva reforma podría modificar este esquema.

La Aduana busca una “aduana sin papeles”

Además de los cambios en compras internacionales, Velis informó avances hacia una operatoria más digital mediante acuerdos con organismos estadounidenses como la CBP y el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security).

Algunos productos importados podrían seguir siendo convenientes pese a los cambios, mientras que otros perderían atractivo por los costos adicionales. Foto: Aduana.

El funcionario también planteó la creación de un sistema conjunto con Uruguay y Paraguay para simplificar controles de exportación mediante el esquema de Operador Económico Autorizado (OEA). El objetivo es evitar duplicación de verificaciones y reducir costos logísticos para las empresas.

¿Qué conviene hacer antes de comprar en el exterior?

Mientras se esperan definiciones oficiales, los especialistas recomiendan:

Comparar siempre el precio final con impuestos incluidos.

Revisar el costo del envío antes de pagar.

Priorizar productos con una diferencia importante frente al mercado argentino.

Evitar compras impulsivas de artículos baratos donde la logística tenga mayor impacto.

Seguir las nuevas regulaciones de ARCA antes de realizar pedidos grandes.

La reforma del régimen courier podría cambiar la manera en que los argentinos compran en plataformas como Temu, Shein y Amazon. La clave estará en cómo se definan los nuevos controles y qué impacto tengan sobre los costos finales de cada envío.