Combustible a base de aceite vegetal: el histórico plan de un país del BRICS para ahorrar miles de millones de dólares

El plan de un país del BRICS para ahorrar miles de millones de dólares con combustible a base de aceite vegetal. Foto: Magnific

Indonesia dio un nuevo paso en su estrategia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. El presidente Prabowo Subianto lanzó el programa B50, una iniciativa que establece el uso obligatorio de un combustible compuesto por una mezcla de 50% de biodiésel elaborado a partir de aceite de palma y 50% de diésel convencional, convirtiendo al país asiático en el primero del mundo en implementar una política de estas características.

Durante la presentación del programa, el mandatario calificó la medida como un hito en el camino hacia la independencia energética y aseguró que permitirá fortalecer la economía nacional mediante una menor dependencia de las importaciones de combustibles.

Qué es el programa B50 y cómo funciona el nuevo combustible de Indonesia

El programa B50 consiste en la utilización obligatoria de un combustible que combina 50% de biodiésel producido a partir de aceite de palma y 50% de diésel convencional. La iniciativa representa una evolución de la política energética que Indonesia viene desarrollando en los últimos años y que actualmente incluye el esquema B40, vigente desde 2025.

La iniciativa representa una evolución de la política energética que Indonesia viene desarrollando en los últimos años. Foto: Unsplash

Como principal productor mundial de aceite de palma, Indonesia apuesta por transformar una mayor parte de su materia prima en combustibles dentro de sus fronteras, con el objetivo de incrementar la seguridad energética, reducir la dependencia externa y fortalecer el desarrollo industrial nacional.

De cuánto será el millonario ahorro de divisas anuales con este combustible

Las proyecciones oficiales indican que el país podría alcanzar un ahorro anual de 170 billones de rupias, equivalentes a aproximadamente 9.400 millones de dólares, gracias a la sustitución parcial del diésel convencional por biodiésel de producción local.

Para el Gobierno, este resultado constituye uno de los principales beneficios estratégicos de la medida, ya que ayudará a disminuir la salida de divisas y fortalecer la autosuficiencia energética de la cuarta nación más poblada del planeta.

El impacto económico en el mercado nacional del aceite de palma crudo

La iniciativa también promete convertirse en un importante motor para la industria del aceite de palma crudo (CPO, por sus siglas en inglés), uno de los sectores más relevantes de la economía indonesia.

La iniciativa promete convertirse en un importante motor para la industria del aceite de palma crudo en Indonesia. Foto: Unsplash

El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, afirmó que el consumo interno de CPO aumentará de los actuales 15,2 millones de toneladas a entre 16,3 y 17 millones de toneladas anuales. Esto otorgará mayor estabilidad a los productores, especialmente en períodos en los que los precios internacionales disminuyen o la demanda global se desacelera.

Según el funcionario, contar con un mercado doméstico más robusto permite absorber parte de la producción destinada habitualmente a las exportaciones y canalizarla hacia la fabricación de biodiésel y otros procesos industriales dentro del país.

El desarrollo del B50 incrementaría el valor agregado de la industria nacional del aceite de palma. Las estimaciones oficiales señalan que la contribución económica del sector crecería desde 20,92 billones de rupias (unos 1.160 millones de dólares) hasta 23,49 billones de rupias (alrededor de 1.300 millones de dólares).

Cuántos puestos de trabajo generará la nueva medida en el sector

En la actualidad, el esquema B40 genera alrededor de 1,8 millones de puestos de trabajo. No obstante, la transición hacia el B50 elevaría esa cifra hasta aproximadamente 2,1 millones de empleos, impulsando tanto la producción agrícola como las actividades industriales asociadas al procesamiento de la materia prima y la fabricación de combustibles.

En la actualidad, el esquema B40 genera alrededor de 1,8 millones de puestos de trabajo en Indonesia. Foto: Unsplash

Más allá del impacto económico, las autoridades destacaron los beneficios ambientales de la medida. Lahadalia remarcó que el nuevo programa permitirá aumentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero desde 39,66 millones de toneladas de CO₂ hasta cerca de 44,56 millones de toneladas, reforzando los compromisos climáticos del país.

Con el lanzamiento del B50, Indonesia busca consolidar un modelo que combine seguridad energética, desarrollo industrial y reducción de emisiones, apoyándose en uno de sus recursos agrícolas más abundantes para disminuir la dependencia de los combustibles importados.