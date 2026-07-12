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Una “ciudad-aeropuerto” en Sudamérica: construyen una impactante terminal que será capaz de albergar a 40 millones de personas

La atractiva iniciativa busca integrar actividades logísticas, comerciales, corporativas y de servicios en torno al complejo aeroportuario, siguiendo modelos internacionales desarrollados en grandes hubs de Asia, Europa y Medio Oriente.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El Aeropuerto Jorge Chávez exhibe los resultados de una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la historia.
El Aeropuerto Jorge Chávez exhibe los resultados de una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la historia. Foto: Logística 360
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A poco más de un año de la inauguración de su nueva terminal, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez comienza a exhibir los resultados de una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la historia reciente de Perú. La moderna instalación, operada por Lima Airport Partners (LAP), cumplió en junio de 2026 su primer año de funcionamiento completo y ya se presenta como una pieza clave en la estrategia peruana para consolidarse como centro de conexiones aéreas en Sudamérica.

La nueva terminal, inaugurada en 2025, permitió elevar significativamente la capacidad operativa del principal aeropuerto peruano y mejorar su conectividad internacional. Según informó Lima Airport Partners, el aeropuerto opera actualmente con 23 aerolíneas y conexiones directas a 68 destinos, incluyendo rutas que Perú no poseía de forma directa hasta hace poco, como París, Toronto y Salt Lake City, además de nuevos servicios hacia Barcelona y Nueva York.

La expansión de la red aérea estuvo acompañada por indicadores operativos positivos. De acuerdo con la concesionaria, durante su primer año de operaciones la nueva terminal alcanzó un 91% de satisfacción entre los pasajeros y se posicionó como el aeropuerto más puntual de Sudamérica, fortaleciendo la posición de Lima como uno de los principales centros de conexión emergentes de la región.

Capacidad para 40 millones de pasajeros: los detalles técnicos de la imponente obra

La nueva infraestructura reemplazó completamente a la terminal anterior, que dejó de operar una vez concretada la migración total del tráfico aéreo al nuevo edificio. La obra triplicó la superficie disponible respecto al histórico recinto y fue diseñada para absorber el crecimiento proyectado de la aviación comercial en las próximas décadas.

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El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez puede atender hasta 40 millones de pasajeros anuales. Foto: Logística 360

Uno de los datos más significativos es su capacidad operativa: el nuevo Jorge Chávez puede atender hasta 40 millones de pasajeros anuales, frente a los aproximadamente 22 millones que procesaba la infraestructura previa antes de la ampliación.

Los pasajeros en tránsito disponen de pods y suites privadas para descansar durante escalas prolongadas, mientras que el Hotel Costa del Sol Wyndham, ubicado dentro del complejo aeroportuario desde 2007, ofrece alojamiento, restaurante, spa y espacios para conferencias y reuniones.

Una ciudad-aeropuerto en Sudamérica: dónde y cómo funcionará este megaproyecto aéreo

Más allá de la nueva terminal, el proyecto más ambicioso impulsado por Lima Airport Partners es el desarrollo progresivo de una Airport City o ciudad-aeropuerto en los terrenos adyacentes al Jorge Chávez, situado en el Callao, dentro del área metropolitana de Lima.

El proyecto más ambicioso impulsado por Lima Airport Partners es el desarrollo progresivo de una Airport City. Foto: Logística 360

El concepto apunta a transformar el aeropuerto en mucho más que una infraestructura de transporte. La iniciativa busca integrar actividades logísticas, comerciales, corporativas y de servicios en torno al complejo aeroportuario, siguiendo modelos internacionales desarrollados en grandes hubs de Asia, Europa y Medio Oriente.

Según LAP, más de 150 empresas forman parte actualmente del ecosistema vinculado al aeropuerto. El objetivo es consolidar una plataforma regional capaz de concentrar operaciones de carga, negocios, turismo y conectividad aérea en un mismo espacio, fortaleciendo el papel de Lima como puerta de entrada a Sudamérica.

La inversión millonaria detrás de la primera ciudad-aeropuerto de la región

El impacto económico del proyecto ya comienza a reflejarse en diversos indicadores. De acuerdo con Lima Airport Partners, el desarrollo de la Airport City generó aproximadamente 30.000 empleos directos, vinculados tanto a la construcción como a las actividades económicas que se desarrollan dentro del entorno aeroportuario.

El desarrollo de la Airport City en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez generó 30.000 empleos directos. Foto: Logística 360

Además, desde el inicio de la concesión, LAP transfirió más de 3.800 millones de dólares al Estado peruano, una cifra que refleja la magnitud económica del proyecto aeroportuario más importante del país.

En paralelo, la concesionaria anunció una medida destinada a facilitar la conectividad interna: la eliminación de la tarifa de uso aeroportuario para pasajeros que realicen conexiones domésticas, una decisión orientada a mejorar la experiencia de viaje y estimular los vuelos nacionales.

Cuándo estará inaugurada y completamente operativa la ciudad-aeropuerto

Según informó Lima Airport Partners en junio de 2026, la ciudad-aeropuerto ya se encuentra en proceso de expansión y continúa incorporando nuevas empresas, servicios e infraestructura asociada. Sin embargo, la compañía no anunció una fecha definitiva para considerar concluido el megaproyecto, ya que su crecimiento dependerá de la demanda del mercado y de futuras inversiones.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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