Ceremonias en Irak por la muerte de Alí Jamenei: más de 10 millones de personas participaron del funeral antes de su entierro en Irán

Ceremonias por la muerte de Alí Jamenei. Foto: VIA REUTERS

Más de 10 millones de personas participaron este miércoles del cortejo fúnebre del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en las ciudades iraquíes de Nayaf y Karbala, antes de que su féretro fuera trasladado nuevamente a territorio iraní para su entierro definitivo.

La cifra fue difundida por la oficina del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, que aclaró que se trata de estadísticas preliminares. De confirmarse, la convocatoria convertiría al funeral en una de las mayores concentraciones populares registradas en la región durante los últimos años.

Las ceremonias se desarrollaron bajo un amplio operativo de seguridad organizado de manera conjunta entre las autoridades de Irak e Irán. Según el comunicado oficial, el Comité Supremo de Organización puso en marcha un plan integral para controlar el desplazamiento de millones de personas y garantizar el desarrollo de los actos sin que se registraran incidentes de gravedad.

El traslado del féretro hacia Irán

Finalizadas las ceremonias religiosas en Irak, el féretro de Jamenei y los restos de otros cuatro integrantes de su familia partieron desde el Aeropuerto Internacional de Nayaf a las 8.30, hora local, con destino a la ciudad iraní de Mashhad.

Mashhad, considerada la segunda ciudad más importante de Irán y uno de los principales centros religiosos del mundo chiita, será el lugar donde el exlíder supremo recibirá sepultura en una ceremonia que también se espera multitudinaria.

Las autoridades iraníes prepararon un importante dispositivo de seguridad y organización para recibir a miles de personas que viajarán desde distintos puntos del país para participar del último adiós.

Ceremonias por la muerte de Alí Jamenei. Foto: VIA REUTERS

El contexto de la muerte de Alí Jamenei

Jamenei murió el pasado 28 de febrero, durante una serie de bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, según la información difundida por las autoridades de la República Islámica. El ataque ocurrió en el inicio de la guerra entre ambos países e Irán, un conflicto que elevó la tensión en Medio Oriente y provocó una fuerte reacción de distintos actores de la comunidad internacional.

Su fallecimiento marcó un punto de inflexión para la política iraní y abrió una nueva etapa para el país, mientras continúan las repercusiones regionales e internacionales del conflicto.

Ceremonias por la muerte de Alí Jamenei. Foto: VIA REUTERS

El multitudinario funeral celebrado en Irak puso de manifiesto la relevancia política y religiosa que Jamenei mantenía entre amplios sectores del islam chiita, así como el fuerte simbolismo que representan las ciudades sagradas de Nayaf y Karbala para millones de fieles de la región.