Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Escándalo con Niall Horan: el ex One Direction le dio “like” a una publicación que se burlaba de la soberanía argentina en Malvinas

Tras recibir una catarata de críticas en redes sociales, el cantante irlandés tuvo que pedir disculpas. El repudiable “Me Gusta” de Nial Horan que desató el alboroto.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El repudiable "like" de Niall Horan contra la Argentina.
El repudiable "like" de Niall Horan contra la Argentina. Foto: Redes Sociales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Niall Horan, el exintegrante de la banda británica One Direction, quedó envuelto en una polémica con la Argentina y la soberanía nacional en las Islas Malvinas tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026 en Estados Unidos. El cantante irlandés de 32 años le dio “like” a una publicación en Instagram titulada “8 veces en las que los argentinos demostraron ser buenos muchachos durante la final del Mundial”. Sin embargo, el posteo de la cuenta “ImJustBait” tenía un tono irónico y se refería a modo de burla al comportamiento de los jugadores argentinos durante la final de la Copa del Mundo.

Pero lo que parecía ser solo una chicana deportiva finaliza con una repudiable fotografía de la bandera del país europeo con la inscripción “Las Malvinas son españolas”, burlándose de la soberanía de la Argentina en las Islas del Atlántico Sur.

Niall Horan le dio “Me gusta” al posteo, algo que no pasó desapercibido para los usuarios argentinos que comenzaron a cuestionar su accionar en esa misma publicación y también en X. De hecho, el “like” rápidamente se comenzó a viralizar, tanto así que el club de fans del artista irlandés en nuestro país tuvo que lanzar un comunicado para referirse al exabrupto de su ídolo, quien hasta el momento no había dado explicaciones.

Niall Horan Malvinas
La aberrante burla a la que le dio "like" Niall Horan. Foto: Redes Sociales

“Viendo que las cosas van de mal a peor, nos vemos con la obligación como argentinas de hablar de la ola de odio masiva que nos está llegando como país y ciudadanos a raíz de las mentiras que se inventaron en torno al Mundial”, sostuvieron al inicio del escrito.

Contenido Recomendado

Harry Styles y un lanzamiento explosivo:el video musical que despertó múltiples reacciones entre sus fans

Harry Styles y un lanzamiento explosivo: el video musical que despertó múltiples reacciones entre sus fans

¿Louis Tomlinson podría tocar en Argentina?:las teorías de los fans sobre el “Away From Home Festival” del ex One Direction

¿Louis Tomlinson podría tocar en Argentina?: las teorías de los fans sobre el “Away From Home Festival” del ex One Direction

Luego, el club de fans de Horan habló de las críticas que ha recibido la Argentina en referencia al racismo. Las cosas dejaron de ser una chicana futbolística en el momento en el que empezaron a inventar que somos racistas y todas las cosas que dijeron, sin siquiera conocer al país ni a nosotros como personas, porque cualquiera que viene y nos conoce sabe la calidad humana de los argentinos", señalaron.

Hacia el final del comunicado, repudiaron el escandaloso “like” de Niall Horan y exigieron que cesen las burlas y la banalización del “dolor” de los millones de argentinos respecto a las Malvinas. “No podemos dejar de lado o ignorar el like que ya es viral de Niall. No nos interesa ninguna burla futbolística, ni ningún enojo que haya por el juego, pero sí la última imagen donde los españoles se burlan de nuestra lucha por las Islas Malvinas”, manifestaron.

Niall Horan Malvinas
El comunicado del club de fans de Niall Horan en Argentina tras el escándalo del cantante irlandés. Foto: Redes Sociales

Esperamos que haya sido un error, porque es un tema que como argentinos nos afecta más allá de un mundial”, concluyeron.

La disculpa de Niall Horan por su polémico “like”

Al enterarse de la publicación de su club de fans en la Argentina y de la viralización de su “like”, el cantante Niall Horan respondió el comunicado con una disculpa hacia el país.

Niall Horan Malvinas
La disculpa de Niall Horan a su polémico "like". Foto: Redes Sociales

Fue un error, sinceramente. Ni siquiera me había dado cuenta de que le había dado ‘Me gusta’ a esa publicación y ni siquiera recuerdo haberla visto. No tengo más que cariño por Argentina y por todos mis seguidores de ese país”, aseveró el músico.

One DirectionIslas MalvinasSelección Argentina
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Raíces de Funes:el exclusivo complejo que construye la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe

    Raíces de Funes: el exclusivo complejo que construye la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe

  2. Tras el escándalo, Rosalía borró el video en el que celebraba la derrota de Argentina en la final del Mundial

    Tras el escándalo, Rosalía borró el video en el que celebraba la derrota de Argentina en la final del Mundial

  3. De qué murió Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética y emblema del heavy metal argentino

    De qué murió Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética y emblema del heavy metal argentino

  4. Polémica con Rosalía:compartió un video celebrando la derrota de Argentina en el Mundial y quieren boicotear sus shows en Buenos Aires

    Polémica con Rosalía: compartió un video celebrando la derrota de Argentina en el Mundial y quieren boicotear sus shows en Buenos Aires

  5. Tenía 18 años y actuó en Godzilla vs Kong:murió una joven actriz en un accidente automovilístico y hay conmoción en el cine

    Tenía 18 años y actuó en Godzilla vs Kong: murió una joven actriz en un accidente automovilístico y hay conmoción en el cine

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas vuelve al centro de la escena:el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Malvinas vuelve al centro de la escena: el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Presentaron un proyecto de ley que habilita el roaming de emergencia gratuito en caso de sismos, incendios o catástrofes climáticas

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Economía

Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina:pasó de “estable” a “positiva”

Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina: pasó de “estable” a “positiva”

ANSES:quiénes cobran este miércoles 22 de julio con aumento y bono confirmado

La Justicia de EEUU le ordenó a la Argentina pagar más de 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas

Monotributo 2026:las nuevas escalas de ARCA, cuánto se paga desde agosto y quiénes deben recategorizarse

Clima

España enfrenta una ola de calor extremo:las máximas superarán los 40 °C

España enfrenta una ola de calor extremo: las máximas superarán los 40 °C

Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de 15 años:qué dice la nueva ley

La ONU alerta que 645 millones de personas padecen hambre en el mundo y ve cada vez más lejos la meta de Hambre Cero para 2030

Publicidad