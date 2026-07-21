Escándalo con Niall Horan: el ex One Direction le dio “like” a una publicación que se burlaba de la soberanía argentina en Malvinas

El repudiable "like" de Niall Horan contra la Argentina. Foto: Redes Sociales

Niall Horan, el exintegrante de la banda británica One Direction, quedó envuelto en una polémica con la Argentina y la soberanía nacional en las Islas Malvinas tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026 en Estados Unidos. El cantante irlandés de 32 años le dio “like” a una publicación en Instagram titulada “8 veces en las que los argentinos demostraron ser buenos muchachos durante la final del Mundial”. Sin embargo, el posteo de la cuenta “ImJustBait” tenía un tono irónico y se refería a modo de burla al comportamiento de los jugadores argentinos durante la final de la Copa del Mundo.

Pero lo que parecía ser solo una chicana deportiva finaliza con una repudiable fotografía de la bandera del país europeo con la inscripción “Las Malvinas son españolas”, burlándose de la soberanía de la Argentina en las Islas del Atlántico Sur.

Niall Horan le dio “Me gusta” al posteo, algo que no pasó desapercibido para los usuarios argentinos que comenzaron a cuestionar su accionar en esa misma publicación y también en X. De hecho, el “like” rápidamente se comenzó a viralizar, tanto así que el club de fans del artista irlandés en nuestro país tuvo que lanzar un comunicado para referirse al exabrupto de su ídolo, quien hasta el momento no había dado explicaciones.

La aberrante burla a la que le dio "like" Niall Horan. Foto: Redes Sociales

“Viendo que las cosas van de mal a peor, nos vemos con la obligación como argentinas de hablar de la ola de odio masiva que nos está llegando como país y ciudadanos a raíz de las mentiras que se inventaron en torno al Mundial”, sostuvieron al inicio del escrito.

Luego, el club de fans de Horan habló de las críticas que ha recibido la Argentina en referencia al racismo. “Las cosas dejaron de ser una chicana futbolística en el momento en el que empezaron a inventar que somos racistas y todas las cosas que dijeron, sin siquiera conocer al país ni a nosotros como personas, porque cualquiera que viene y nos conoce sabe la calidad humana de los argentinos", señalaron.

Hacia el final del comunicado, repudiaron el escandaloso “like” de Niall Horan y exigieron que cesen las burlas y la banalización del “dolor” de los millones de argentinos respecto a las Malvinas. “No podemos dejar de lado o ignorar el like que ya es viral de Niall. No nos interesa ninguna burla futbolística, ni ningún enojo que haya por el juego, pero sí la última imagen donde los españoles se burlan de nuestra lucha por las Islas Malvinas”, manifestaron.

El comunicado del club de fans de Niall Horan en Argentina tras el escándalo del cantante irlandés. Foto: Redes Sociales

“Esperamos que haya sido un error, porque es un tema que como argentinos nos afecta más allá de un mundial”, concluyeron.

La disculpa de Niall Horan por su polémico “like”

Al enterarse de la publicación de su club de fans en la Argentina y de la viralización de su “like”, el cantante Niall Horan respondió el comunicado con una disculpa hacia el país.

La disculpa de Niall Horan a su polémico "like". Foto: Redes Sociales

“Fue un error, sinceramente. Ni siquiera me había dado cuenta de que le había dado ‘Me gusta’ a esa publicación y ni siquiera recuerdo haberla visto. No tengo más que cariño por Argentina y por todos mis seguidores de ese país”, aseveró el músico.