Ferran Torres, el héroe que se negó a hundirse: del pozo de la depresión a ganar el Mundial 2026 con España

Ferran Torres, el héroe que se negó a hundirse en la depresión y ganó un Mundial con España. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

Hay goles que definen partidos y otros que terminan marcando una época. El de Ferran Torres ante Argentina en la final del Mundial 2026 pertenece a esa segunda categoría. Su remate en la prórroga no solo le dio a España su segunda estrella y el regreso a la cima del fútbol mundial dieciséis años después de Sudáfrica 2010, sino que también coronó una de las historias de superación más conmovedoras del deporte europeo reciente.

Para millones de aficionados, el delantero del Barcelona será por siempre el hombre que decidió una final del mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen de abrazos, festejos y gloria, existe una trayectoria marcada por la lucha y la resiliencia contra los momentos más oscuros y un compromiso social tan silencioso como admirable.

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Una inesperada tormenta que marcó su carrera antes de ser el héroe de España

Ferran comenzó a construir su sueño cuando apenas tenía seis años, al ingresar en las divisiones formativas del Valencia. Desde muy pequeño mostró condiciones especiales para el fútbol y rápidamente se transformó en una de las grandes promesas de la cantera valencianista.

Ferran Torres cumplió su sueño de la infancia: ser campeón del mundo con la Selección de España. Foto: Instagram @ferrantorres

Pero mientras su carrera avanzaba, su vida personal atravesaba una inesperada tormenta. A los doce años sufrió uno de los golpes más duros de su infancia: la separación de sus padres. La situación lo obligó a madurar antes de tiempo. Para facilitar los entrenamientos y el desarrollo de su carrera decidió mudarse a la residencia del club en Paterna.

Cada domingo, después de compartir unas horas con su familia, el regreso a la residencia se transformaba en una dolorosa despedida. Los llantos eran frecuentes, aunque también fueron forjando un carácter que años más tarde le permitiría afrontar desafíos mucho más complejos.

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En ese camino encontró un sostén fundamental en su hermana Arantxa. Seis años mayor, fue su confidente, su consejera y uno de sus pilares emocionales más importantes. Ambos comparten un tatuaje con una frase que resume la filosofía que los acompañó durante toda la vida: I refuse to sink (“Me niego a hundirme”).

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La oscura depresión de Ferran Torres: la batalla más difícil fuera de la cancha

Porque cuando parecía que tenía todo al alcance de la mano, Ferran volvió a enfrentarse a un invisible rival. Después del Mundial de Qatar 2022 confesó haber atravesado una profunda depresión.

El gol de Ferran Torres para darle el segundo título mundialista a España en 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

“Entré en un pozo sin fondo”, reconoció en una de las declaraciones más sinceras que se recuerdan de una figura de élite del fútbol español. Las expectativas, la presión y pérdida de disfrute por el juego lo llevaron a una situación límite.

Lejos de esconder el problema, tomó una decisión que hoy considera decisiva: pedir ayuda profesional. Asistió a terapia varias veces por semana y comenzó un proceso de reconstrucción personal que cambió por completo su manera de entender el deporte.

“Antes solo pensaba en marcar goles. Ahora disfruto jugando y las cosas salen solas”, explicó tiempo después, Ferran. Esa transformación no solo le permitió recuperar su mejor versión futbolística, sino también reencontrarse consigo mismo.

El lado más solidario de Ferran Torres: el rescate y la adopción de perros abandonados

La historia de Ferran Torres no termina en los estadios. Existe una faceta menos conocida que lo distingue del resto de las estrellas del fútbol moderno: su compromiso con el bienestar animal, especialmente, los perros.

Su amor por los perros nació en la infancia. A los diez años adoptó a Rex, un pastor alemán que dejó una imborrable huella en su vida. Tanto Ferran como Arantxa decidieron tatuarse su imagen para mantener vivo su recuerdo.

Fuera del fútbol, Ferran Torres rescata perros abandonados y ayuda a encontrarles una familia adoptiva. Foto: Instagram @ferrantorres

Actualmente convive con tres perros rescatados: Minnie, Lluna y Milo, este último encontrado en las calles de Bulgaria. Incluso su vivienda en Gavà, cerca de Barcelona, fue diseñada pensando en ellos, con amplios espacios para que puedan jugar y moverse con libertad.

Sin embargo, su compromiso va mucho más allá del ámbito privado. Durante sus vacaciones suele dedicar tiempo a rescatar perros abandonados, cubrir los gastos veterinarios de su recuperación y ayudarlos a encontrar una familia adoptiva.

Además, en 2021 se convirtió en el primer embajador de la Wild at Heart Foundation, una organización internacional dedicada al rescate, la esterilización y adopción responsable. Aprovechando la enorme visibilidad que le otorga el fútbol, también utiliza sus redes sociales y apariciones públicas para concientizar sobre el abandono animal y promover la adopción.

El festejo de Ferran Torres tras su gol en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

Por estos motivos, si bien la historia lo recordará por el gol que le dio a España la Copa del Mundo de 2026, el verdadero triunfo de Ferran Torres trasciende cualquier trofeo. Está en haber logrado salir de la oscuridad cuando parecía no haber salida, en animarse a hablar de salud mental sin prejuicios y en utilizar su fama para mejorar la vida de quienes no tienen voz.