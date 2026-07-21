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Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente Medellín y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Copa Sudamericana 22 de julio
Portadas Copa Sudamericana 22 de julio Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Independiente Medellín y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Independiente Medellín vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Miércoles, 22/07/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot, ubicado en Medellín.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Medellín vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Independiente Medellín y Vasco da Gama se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente Medellín vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Independiente MedellínVasco da GamaCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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