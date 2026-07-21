La Justicia de EEUU le ordenó a la Argentina pagar más de 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas

La Justicia de EEUU falló en contra de Argentina por la expropiación de Aerolíneas. Foto: NA

La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium por la expropiación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y ordenó el pago de una cifra millonaria.

De esta manera, el tribunal de Estados Unidos confirmó que el país deberá pagarle al fondo una suma superior a los 390 millones de dólares. “Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas”, indicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril.

Cabe recordar que la demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera.

Los idas y vueltas en el juicio por Aerolíneas Argentinas

En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones dictó su primera sentencia en contra del país, en ese entonces en favor del grupo español Marsans.

La Justicia de EEUU falló en contra de Argentina por la expropiación de Aerolíneas. Foto: Foto generada con IA

Luego, los demandantes obtuvieron en 2019 una sentencia firme favorable en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero la Argentina nunca la pagó.

El juicio estaba en manos de Burford Capital, el estudio británico dedicado a comprar demandas de esta clase y conocido por la expropiación de la petrolera YPF.

En 2018, con la sentencia a su favor por 320 millones de dólares, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por US$ 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando, y desde 2021 que litigó ante la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.

En 2024 parecía ser que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para pagar ese litigio, con la negociación de los términos y condiciones ya aprobados así como el monto de la deuda y los intereses.

Sin embargo, Argentina cambió la estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan comenzó con los procedimientos para ejecutar el fallo a través del embargo de activos soberanos argentinos.