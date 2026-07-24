Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Brasil, Chile y Japón rechazan los nuevos aranceles de Estados Unidos y buscan frenarlos

El gobierno de Donald Trump aplicó nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a importaciones de más de 80 países, incluida la Argentina, con el argumento de combatir el trabajo forzoso. La medida desató críticas de Brasil, Chile, Japón, Corea del Sur y Australia, entre otros.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Donald Trump y la nueva imposición de aranceles.
Donald Trump y la nueva imposición de aranceles. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La política comercial de Estados Unidos volvió a generar tensión a nivel global. La administración de Donald Trump puso en marcha una nueva ronda de aranceles que afecta a más de 80 países, entre ellos la Argentina, bajo el argumento de que esas naciones no implementan controles suficientes para evitar el trabajo forzoso en sus cadenas de producción.

Los nuevos gravámenes, que entraron en vigor a las 00:01 de este viernes 24, reemplazan el arancel global temporal del 10% que había expirado el día anterior. Según el anuncio oficial, algunos países pagarán un arancel del 10%, mientras que otros enfrentarán una tarifa del 12,5%.

Aranceles de Donald Trump. Foto: EFE/Kent Nishimura
Nuevos aranceles que anuncia Trump.

Por qué Trump volvió a imponer aranceles

La nueva estrategia comercial llega después de un revés judicial para la Casa Blanca. En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles generales impulsados por Trump eran inconstitucionales porque únicamente el Congreso tiene facultades para aprobar ese tipo de medidas.

Frente a esa limitación, el gobierno recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar sanciones comerciales cuando se detectan prácticas consideradas desleales o discriminatorias.

Contenido Recomendado

Crece la tensión en Medio Oriente:Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

Trump amenaza a Irán con destruir puentes y centrales eléctricas:crece la tensión en Ormuz y sube el precio del petróleo

Trump amenaza a Irán con destruir puentes y centrales eléctricas: crece la tensión en Ormuz y sube el precio del petróleo

Según explicó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, la investigación concluyó que numerosos países no adoptaron medidas suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso, motivo por el cual se decidió avanzar con los nuevos gravámenes.

La Argentina quedó alcanzada por el arancel del 10%

Dentro del nuevo esquema, la Argentina figura entre los países que deberán pagar un arancel del 10%, al igual que Canadá, la Unión Europea, la India y el Reino Unido.

En cambio, economías como China, Japón, Corea del Sur y decenas de otros países quedaron sujetas a un gravamen del 12,5%.

La medida no modifica los aranceles específicos que ya pesan sobre determinados productos, como el acero y el aluminio, que continuarán bajo el régimen vigente.

Brasil y Chile rechazaron la decisión

Brasil fue uno de los gobiernos que reaccionó con mayor dureza. La administración de Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Washington de utilizar el argumento del trabajo forzoso como una justificación para profundizar su política proteccionista.

Lula da Silva criticó duramente los aranceles de Donald Trump. Foto: Reuters.

El gobierno brasileño sostuvo que Estados Unidos recurrió a este mecanismo tras las dificultades legales que enfrentó para imponer aranceles generales y advirtió que las exportaciones brasileñas soportarán una carga total de hasta el 37,5%, luego de un incremento adicional aplicado días atrás.

Chile también manifestó su desacuerdo y anunció que buscará ser excluido del listado. La Cancillería afirmó que el país cuenta con una sólida legislación laboral y sostuvo que la decisión estadounidense no se corresponde con las evaluaciones técnicas realizadas sobre sus estándares laborales.

Japón, Corea del Sur y Australia piden respetar los acuerdos

La decisión también generó malestar entre aliados históricos de Estados Unidos.

Japón calificó la medida como “lamentable” y recordó que ambos países habían firmado en 2025 un acuerdo comercial que fijaba un arancel del 15% para la mayoría de las importaciones japonesas.

Corea del Sur informó que continuará negociando con Washington para preservar el entendimiento bilateral alcanzado previamente, mientras que Australia consideró que los nuevos gravámenes son incompatibles con el tratado de libre comercio vigente entre ambos países.

México, Canadá y otros países buscan negociar

México destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permitió que cerca del 85% de sus exportaciones continúen ingresando sin aranceles.

Canadá, por su parte, intensificó las conversaciones con Washington para evitar un futuro incremento del 50% sobre determinados productos, mientras que Nueva Zelanda y Filipinas cuestionaron la falta de evidencias que sustenten las acusaciones sobre trabajo forzoso.

Panamá fue una de las pocas excepciones. El gobierno celebró haber quedado fuera de la lista de países alcanzados y consideró que la decisión refleja el buen nivel de cooperación comercial que mantiene con Estados Unidos.

La nueva ofensiva arancelaria de Donald Trump vuelve a colocar al comercio internacional en un escenario de incertidumbre. Mientras numerosos países preparan respuestas diplomáticas y buscan negociar excepciones, la medida reaviva el debate sobre el uso de los aranceles como herramienta de presión en la política exterior estadounidense y sus posibles consecuencias para el comercio global.

Estados UnidosArancelesGuerra comercial
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Rusia despliega misiles hipersónicos Oreshnik en Bielorrusia:serían “imposibles de interceptar”

    Rusia despliega misiles hipersónicos Oreshnik en Bielorrusia: serían “imposibles de interceptar”

  2. Golpe al fast food:una histórica cadena acelera cierres masivos y sacude al sector

    Golpe al fast food: una histórica cadena acelera cierres masivos y sacude al sector

  3. España da un paso clave para revolucionar Europa:su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

    España da un paso clave para revolucionar Europa: su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

  4. Confirmaron el cambio de hora:desde qué día habrá un nuevo horario durante ocho mes

    Confirmaron el cambio de hora: desde qué día habrá un nuevo horario durante ocho mes

  5. Combustible a base de aceite vegetal:el histórico plan de un país del BRICS para ahorrar miles de millones de dólares

    Combustible a base de aceite vegetal: el histórico plan de un país del BRICS para ahorrar miles de millones de dólares

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno trabaja en una sesión “extra large” en Diputados mientras que busca votos para aprobar pliegos judiciales en el Senado

El Gobierno trabaja en una sesión “extra large” en Diputados mientras que busca votos para aprobar pliegos judiciales en el Senado

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo:qué productos se benefician

Plan ARMA:Argentina destinará el 10% de las privatizaciones para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue operado de urgencia y le colocaron un stent:cómo evoluciona

Economía

Cuentas sueldo en dólares:qué cambia para trabajadores y empresas tras la medida del BCRA

Cuentas sueldo en dólares: qué cambia para trabajadores y empresas tras la medida del BCRA

Una reconocida fábrica de alfajores busca evitar la quiebra:la estrategia para saldar una deuda millonaria sin perder su producción

Regresa una histórica empresa de lácteos:superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

Empleados de comercio:cuánto queda el sueldo mínimo en julio con el aumento del 5,7%

Internacionales

Brasil, Chile y Japón rechazan los nuevos aranceles de Estados Unidos y buscan frenarlos

Brasil, Chile y Japón rechazan los nuevos aranceles de Estados Unidos y buscan frenarlos

Emergencia en España:piden ayuda a la Unión Europea por los devastadores incendios forestales

Petróleo a USD 100:el shock global que puede darle más dólares a la Argentina, pero también traer presión a los surtidores

Donald Trump anunció aranceles de entre 10% y 12,5% a 60 países:de cuánto es el impuesto para Argentina

Publicidad