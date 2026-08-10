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Casa gratis y trabajo asegurado: el pueblo entre montañas que busca familias para vivir allí

Un pequeño pueblo de Soria ofrece vivienda sin alquiler, empleo fijo y transporte escolar gratis para familias que quieran empezar una nueva vida entre montañas.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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El pueblo español que busca voluntarios
El pueblo español que busca voluntarios Foto: Wikipedia
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Vivir sin pagar alquiler, conseguir empleo estable y mudarse a un entorno natural entre montañas parece una propuesta difícil de encontrar. Sin embargo, un pequeño pueblo de Soria, en Castilla y León, lanzó una convocatoria que despertó el interés de cientos de familias: ofrece una vivienda rehabilitada, trabajo asegurado y la posibilidad de instalarse de forma permanente en una comunidad rural que busca nuevos habitantes.

El pueblo español que busca familias para vivir gratis entre las montañas

La oportunidad llega desde Arenillas, un municipio ubicado en la provincia de Soria, una zona marcada por paisajes tranquilos, aire puro y un ritmo de vida muy distinto al de las grandes ciudades. El objetivo principal de la convocatoria es atraer familias que quieran quedarse a vivir de manera estable y contribuir al futuro del pueblo.

Arenillas busca nuevos habitantes y ofrece casa gratis
El pueblo español que busca voluntarios Foto: Wikipedia

En los últimos años, muchas localidades rurales de España atravesaron un problema cada vez más visible: la pérdida de población. La falta de jóvenes, el cierre de servicios y la migración hacia centros urbanos pusieron en riesgo la continuidad de numerosos pueblos. Frente a ese escenario, Arenillas decidió impulsar una propuesta concreta para revertir la despoblación rural.

La oferta no se limita a una ayuda económica ni a una estadía temporal. Se trata de un plan pensado para quienes desean reiniciar su vida en un entorno rural, con una casa lista para habitar y una fuente de ingresos estable.

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Qué ofrece Arenillas: vivienda sin alquiler, empleo y servicios para familias

El principal atractivo de esta convocatoria es la posibilidad de acceder a una vivienda municipal rehabilitada sin pagar alquiler. La casa forma parte del trabajo que el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas realizaron durante los últimos años para recuperar inmuebles y ponerlos nuevamente en uso.

Además de la vivienda, la familia seleccionada contará con un empleo fijo como albañil, orientado al mantenimiento y la rehabilitación de edificios municipales. Este punto es clave, ya que no se trata solo de mudarse a un pueblo pequeño, sino de hacerlo con una actividad laboral concreta, estable y necesaria para la comunidad.

La convocatoria apunta a familias con hijos que quieran instalarse en Soria
El pueblo español que busca voluntarios Foto: EFE

La propuesta también contempla la posibilidad de gestionar el bar social o centro social del pueblo, aunque esta tarea no sería obligatoria. Este espacio funciona como punto de encuentro entre vecinos y puede convertirse en una vía adicional de integración comunitaria y actividad económica.

Para las familias con hijos, otro beneficio importante es el transporte escolar gratuito hacia el colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros. De esta manera, el traslado diario de los chicos no representaría un gasto extra para quienes sean elegidos.

A quiénes está dirigida la convocatoria

La búsqueda está orientada principalmente a familias con niños en edad escolar. El interés del municipio no es recibir visitantes ocasionales, sino sumar vecinos que quieran formar parte de la vida cotidiana del pueblo y proyectar allí su futuro.

Por eso, uno de los puntos más valorados será el compromiso a largo plazo. Arenillas busca personas que no vean esta oportunidad únicamente como una solución temporal, sino como un cambio real de vida.

También se tendrá en cuenta la experiencia laboral, especialmente en tareas vinculadas con la construcción, la albañilería o el mantenimiento de edificios. Aun así, el perfil humano y la voluntad de integrarse a la comunidad serán factores importantes en la evaluación.

Por qué esta oferta generó tanto interés

La propuesta ganó gran repercusión porque combina tres elementos muy buscados: casa gratis, trabajo estable y calidad de vida. En un contexto donde el costo del alquiler se volvió un problema para muchas familias, la posibilidad de acceder a una vivienda sin pagar renta aparece como una alternativa muy atractiva.

A esto se suma el atractivo de vivir en un entorno natural, lejos del ruido urbano, con mayor tranquilidad y cercanía comunitaria. Para quienes buscan un cambio profundo, Arenillas puede representar una puerta de entrada a un estilo de vida más simple, sostenible y conectado con el territorio.

Según la información difundida, la convocatoria recibió más de 100 solicitudes en menos de una semana y luego despertó interés de familias de distintas regiones, incluso del extranjero.

Cómo postularse para vivir en Arenillas

Quienes quieran presentarse deberán contactar al Ayuntamiento de Arenillas y enviar una solicitud con información sobre su situación familiar, experiencia laboral y motivos para mudarse al pueblo. Aunque no se informó un plazo cerrado, se recomienda actuar rápido debido a la alta cantidad de interesados.

La clave será explicar de manera clara por qué la familia desea instalarse allí, qué puede aportar a la comunidad y cuál es su disponibilidad para asumir el trabajo ofrecido.

Arenillas busca algo más que nuevos residentes: quiere sumar personas dispuestas a construir futuro en un pueblo pequeño, mantener vivos sus espacios comunes y demostrar que la vida rural todavía puede ser una opción real para empezar de nuevo.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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