El gran evento gratis para disfrutar en familia este fin de semana en Buenos Aires: habrá inflables, botes y juegos

El gran evento gratis para disfrutar en familia este fin de semana en Buenos Aires. Foto: GCBA

Este sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, de 10 a 18, el Parque de la Ciudad celebrará la llegada de la primavera con un evento especial para toda la familia que tiene entrada libre y gratuita. Con el nombre de Parque de Primavera, ofrecerá talleres de jardinería para chicos, torneos deportivos con premios, juegos inflables, paseos en bote por el lago, ferias y gastronomía al aire libre.

También habrá una muestra fotográfica con imágenes históricas de la Torre Espacial, emblema del Parque. Durante todo el año ofrece actividades recreativas, talleres de arte, clases de baile, eventos culturales y recorridos por el “Mariposario” (un sector con distintas plantas que atraen a las mariposas).

Más allá de las propuestas especiales, el predio permanece abierto durante todo el año con su nuevo patio de juegos, canchas para hacer deporte y grandes superficies verdes para disfrutar al aire libre. Se destaca por su diversidad forestal y su diseño paisajístico.

El Parque de la Ciudad se converirá en el Parque de Primavera. Foto: GCBA

Además, es hábitat de una variada presencia de fauna, en especial de aves y mariposas. Posee 68,2 hectáreas de superficie, incluidas las playas de estacionamiento, y cuenta con la famosa Torre Espacial de 228 metros de altura, que este año, por primera vez, tiene iluminación decorativa.

Qué habrá durante este fin de semana

La programación de actividades para el primer finde de la primavera 2026 fue pensada para distintas edades y combina talleres, deporte y recreación al aire libre:

Taller de arte “Loco Lope” : a las 12 y a las 15, para que los chicos transformen una maceta en un personaje, decorándola con ojos, boca, nariz y orejas, y después, acompañados por un jardinero, coloquen tierra y semillas de alpiste. En el camino aprenderán de manera sencilla qué necesitan las semillas para germinar: agua, luz y cuidados. Cada participante se lleva su Loco Lope a casa para verlo crecer y descubrir cómo le sale el “pelo” verde.

Fútbol-tenis para partidos de uno contra uno durante toda la jornada.

Torneos de metegol en pareja, diseñados para promover la interacción y el juego en equipo, a las 12, a las 14 y a las 16 horas. Ganadores y participantes recibirán pelotas de fútbol, juegos de mesa y otras sorpresas.

El Parque de la Ciudad se converirá en el Parque de Primavera. Foto: GCBA

Juegos Inflables : desde el mediodía.

Botes : paseos en el lago del Parque, de 12 a 18.

“Soltate, dejá tus rueditas”: circuitos de destreza e instructores dedicados a acompañar a los chicos en el aprendizaje de andar en bicicleta. Durante todo el domingo.

Seguridad vial : juegos y preguntas para aprender a circular de manera segura. El domingo desde las 13.

Feria de emprendedores: todo el finde desde el mediodía, con más de 15 emprendimientos locales que ofrecerán productos artesanales.

Área gastronómica: foodtrucks y puestos con oferta variada para disfrutar al aire libre.

Zonas de descanso: sillas y mesas para hacer una pausa en familia, además de una estación de hamacas circulares.

Historia del Parque de la Ciudad

Sus orígenes se remontan a un proyecto de planificación urbanística de la década de 1920 para poblar de espacios verdes esa zona de la ciudad. A partir de la creación del Parque Almirante Brown en la década de 1960, se diseñó un parque de diversiones dentro del área, que se materializó con la inauguración de Interama en 1982, con innovadores juegos, estaciones acuáticas, pistas de autos, y trencitos que llevaban a recorrer el predio y sus diferentes sectores.

En 1983, con el retorno a la democracia, el predio reabrió sus puertas como Parque de la Ciudad, dando inicio a una nueva etapa como escenario y testimonio del disfrute y la recreación para todas las edades. A lo largo de más de cuatro décadas, el predio fue escenario de recitales, filmaciones y eventos deportivos de gran escala, entre ellos los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.

El Parque de la Ciudad se converirá en el Parque de Primavera. Foto: GCBA

Recientemente se llevó adelante una modernización y ampliación de la iluminación general del predio; se mejoraron los accesos de ingreso y se abrió una tercera entrada sobre Avenida Roca, destinada al público que concurre a eventos masivos.

Cómo llegar al Parque de la Ciudad

Los accesos habilitados para ingresar son Avenida Fernández de la Cruz 4000, con acceso peatonal y estacionamiento, y la entrada del Barrio Olímpico, sobre 23 de Junio 4300, exclusivamente peatonal.

Se puede llegar tomando las líneas de colectivo 101, 114, 115, 143, 145, 150 o 91 y 117, que paran sobre las avenidas principales que rodean el predio en Villa Soldati.