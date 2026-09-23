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Buscan voluntarios para rescatar a un ave amenazada en Buenos Aires: ofrecen comida, alojamiento, equipo de subsistencia y seguro

La convocatoria está orientada a personas con interés por la biodiversidad, conservación y el trabajo de campo. La organización aclaró que la estadía será completamente financiada por el proyecto. Los cupos para participar de la experiencia son limitados.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para rescatar a un ave amenazada en Buenos Aires.
Buscan voluntarios para rescatar a un ave amenazada en Buenos Aires. Foto: Aves Argentinas
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Entre los pastizales del sudoeste bonaerense sobrevive una de las aves más emblemáticas y amenazadas de la Argentina. La Loica Pampeana (Leistes defilippii) enfrenta una situación crítica y su conservación depende tanto de la investigación científica como del compromiso de personas dispuestas a involucrarse directamente en el trabajo de campo.

Desde 2021, un proyecto impulsado por Aves Argentinas y Cabaña y Estancias Las Lilas trabaja para proteger una de las últimas poblaciones de la especie, con el apoyo de BirdLife International, The Rufford Foundation, Neotropical Grassland Conservancy, Toyota Autos del Sur, Cooperativa Obrera y el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable (UNICEN). En este contexto, la iniciativa vuelve a convocar voluntarios para sumarse a los denominados “Guardianes de Colonia”.

Qué es la Loica Pampeana y por qué se encuentra amenazada

La Loica Pampeana es un ave característica de los pastizales naturales de la región pampeana. Su población disminuyó drásticamente en las últimas décadas como consecuencia de la pérdida y transformación de su hábitat, principalmente por los cambios en el uso del suelo y la expansión de actividades productivas.

A esta problemática se suma la fuerte presión que sufren los nidos durante la temporada reproductiva. Los depredadores afectan significativamente el éxito de reproducción de la especie, lo que dificulta aún más la recuperación de sus poblaciones.

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La Loica Pampeana es un ave característica de los pastizales naturales de la región pampeana. Foto: Aves Argentinas

Por este motivo, la protección de las colonias reproductivas se convirtió en una herramienta clave para garantizar la supervivencia de una de las aves más amenazadas de la biodiversidad argentina.

Dónde se realiza el trabajo de campo: municipios de Saavedra y Puán

Las tareas de conservación se desarrollan en distintas estancias ubicadas en los partidos de Saavedra y Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una región que aún conserva sectores de pastizales aptos para la reproducción de la Loica Pampeana, convirtiéndose en un refugio fundamental para la especie. Los voluntarios seleccionados contarán con alojamiento durante toda su estadía en estos establecimientos rurales.

Tareas del voluntariado: del seguimiento de nidos al monitoreo con cámaras trampa

Los Guardianes de Colonia participan activamente en diversas actividades de investigación y conservación. Entre las principales tareas se encuentran:

  • Búsqueda y seguimiento de nidos
  • Construcción e instalación de protecciones para nidos
  • Manejo activo de individuos, territorios y nidos
  • Monitoreo mediante cámaras trampa
  • Pesaje y control de pichones
  • Relevamientos de aves

Además, los participantes reciben capacitación en técnicas utilizadas por investigadores especializados, como:

  • Anillado científico
  • Captura de aves mediante redes de niebla
  • Metodologías de monitoreo y muestreo de fauna silvestre
  • Recolección de muestras biológicas
  • Toma de datos morfométricos
Los Guardianes de Colonia participan en diversas actividades de investigación y conservación. Foto: Aves Argentinas

Qué gastos están cubiertos durante la permanencia en el proyecto

La organización informó que la estadía de los voluntarios será completamente financiada por el proyecto. Los gastos cubiertos incluyen:

  • Alojamiento
  • Alimentación
  • Equipamiento básico de subsistencia
  • Seguro contra accidentes

Los participantes únicamente deberán costear por su cuenta el traslado hasta las localidades bonaerenses de Pigüé o Tornquist, desde donde se coordinará el acceso a las áreas de trabajo.

Perfil de los aspirantes y requisitos obligatorios para postularse

La convocatoria está orientada a personas con interés por la biodiversidad, conservación y el trabajo de campo. Si bien se valoran estudios o experiencia vinculados con carreras como Biología, Veterinaria, Ciencias Ambientales, Técnicas en Conservación o la Escuela Argentina de Naturalistas, estos antecedentes no son excluyentes.

Los requisitos obligatorios son:

  • Ser mayor de 18 años
  • Llegar por cuenta propia hasta Pigüé o Tornquist
  • Contar con buena condición física
  • Mantener una buena predisposición para la convivencia en el campo
  • Ser proactivo, responsable y con ganas de aprender
  • Tener capacidad para trabajar en equipo
  • Tener disponibilidad para permanecer un mínimo de 15 días en el proyecto

Debido a que los cupos son limitados, se dará prioridad a quienes cuenten con experiencia previa en trabajos de campo vinculados con conservación o investigación.

La convocatoria está orientada a personas con interés por la biodiversidad y el trabajo de campo. Foto: Aves Argentinas

Equipamiento e indumentaria indispensables para el trabajo en el campo

Las jornadas se desarrollan al aire libre y suelen implicar largas caminatas y exposición a distintas condiciones climáticas. Por ello, los organizadores solicitan que cada voluntario lleve:

  • Abrigo
  • Bolsa de dormir
  • Botas de goma
  • Calzado adecuado para caminatas prolongadas
  • Cuaderno o anotador de campo y lápices
  • Elementos de higiene personal
  • Gorra
  • Medicación habitual
  • Piloto para lluvia
  • Protector solar
  • Ropa cómoda y protectora contra el sol

De manera opcional, también pueden llevar:

  • Binoculares
  • Cámara fotográfica
  • Computadora portátil
  • Guías de identificación de fauna y flora

Fechas clave de la temporada 2026 y tiempo mínimo de permanencia

La temporada de voluntariado comenzará el jueves 1 de octubre de 2026 y finalizará el domingo 15 de diciembre de 2026. El tiempo mínimo de permanencia requerido es de 15 días, aunque los organizadores indicaron que tendrán prioridad los postulantes que puedan permanecer durante períodos más extensos, ya que esto facilita la continuidad de las tareas de monitoreo e investigación.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2026. Para inscribirse, los interesados deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar su currículum vitae. En caso de contar con experiencia previa, se recomienda sumar una carta de recomendación vinculada al ámbito de la conservación o la investigación.

Para más información sobre el proyecto y la convocatoria, se puede consultar las redes sociales de @avesargentinas y @alianzadelpastizal, o escribir a loicapampeana@avesargentinas.org.ar

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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