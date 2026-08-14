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Video escalofriante: un jugador de fútbol americano jugó con una serpiente venenosa escondida en su casco

Un joven de secundaria en Arkansas llevó durante casi una hora un casco que ocultaba una mocasín de agua, una serpiente venenosa de unos 60 centímetros. El jugador no fue mordido y pudo continuar con el entrenamiento, aunque sufrió un gran susto.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Una serpiente en el casco de un jugador de fútbol americano.
Una serpiente en el casco de un jugador de fútbol americano. Foto: Captura de video.
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Un jugador de fútbol americano de secundaria en Maumelle, Arkansas, vivió un momento de terror durante una práctica cuando descubrió que una serpiente venenosa se había escondido dentro de su casco. El reptil permaneció allí durante casi una hora sin que el joven se diera cuenta del peligro.

Las imágenes del insólito episodio muestran a la serpiente enroscada dentro del casco de fútbol americano, mientras un hombre intenta retirarla con cuidado. El animal, de aproximadamente 60 centímetros de largo, fue identificado posteriormente como una mocasín de agua, conocida en inglés como cottonmouth, una especie venenosa nativa de Arkansas.

Una serpiente venenosa fue encontrada dentro del casco de un jugador de fútbol americano mientras este lo estaba usando y estuvo casi una hora allí. Video: Viory.

La serpiente estuvo dentro del casco durante casi una hora

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, el jugador había utilizado el casco durante casi una hora antes de que el personal de la escuela detectara la presencia del reptil. La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el entrenamiento, ya que una mordedura de una mocasín de agua puede provocar importantes efectos debido a su veneno.

Afortunadamente, el joven no fue mordido y pudo continuar con la práctica después de recibir otro casco. El inesperado encuentro terminó sin consecuencias para el jugador, aunque dejó una escena difícil de olvidar entre sus compañeros y entrenadores.

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La mocasín de agua es una de las serpientes venenosas que habitan en Arkansas y suele encontrarse cerca de zonas húmedas y cuerpos de agua. Su capacidad para ocultarse en espacios reducidos puede convertirla en una presencia inesperada incluso en lugares donde las personas no esperan encontrar reptiles.

Un escondite inusual para una serpiente

Las autoridades señalaron que ya habían tenido que intervenir en situaciones en las que serpientes aparecieron escondidas en automóviles, motores, bolsas y mochilas. Sin embargo, reconocieron que nunca habían enfrentado un caso similar al ocurrido durante esta práctica de fútbol americano.

La serpiente estuvo alojada en el casco por casi una hora. Foto: Captura de video.

El episodio volvió a poner de relieve la importancia de revisar objetos y espacios que permanecen durante largos períodos en lugares donde pueden ingresar animales. En este caso, el peligro estaba literalmente sobre la cabeza del jugador y pasó inadvertido durante buena parte del entrenamiento.

La historia tuvo un desenlace afortunado: pese al contacto cercano con una serpiente venenosa dentro de su casco, el joven no sufrió heridas y pudo seguir entrenando con normalidad.

InsólitoSerpientesEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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