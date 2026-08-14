La inflación, por encima del 2% en julio: qué factores impulsaron la suba del IPC tras meses a la baja

En el marco de la suba al 2,1% de la inflación en julio, que acumuló en el año una variación de 19,3%, la división de mayor aumento fue Recreación y cultura (5%), como consecuencia del aumento en paquetes turísticos y servicios culturales.
La segunda división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles (2,8%).
En cambio, las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%).
En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales.
En cambio, en la región Cuyo la división con mayor incidencia correspondió a Transporte, por aumentos en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.
A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas.
Le siguen Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.
“Esperamos que en el segundo semestre el índice se ubique levemente por debajo de 2% mensual, entre 1,6% y 2%”, dijo Fausto Spotorno, director de Orlando Ferreres & Asociados.
Pero sostuvo que “no va a bajar mucho más, por la presión de la oferta de dólares, que suele ser más escasa en los segundos semestres”.
“No me extrañaría que el dólar se mantenga menos estable que en los meses anteriores y que al Gobierno le cueste más comprar”, señaló.