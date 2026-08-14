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La inflación, por encima del 2% en julio: qué factores impulsaron la suba del IPC tras meses a la baja

El turismo y recreación durante las vacaciones de invierno marcaron el alza en el séptimo mes del año. Todos los detalles, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Cuenta en un restaurante.
Cuenta en un restaurante. Foto: x
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En el marco de la suba al 2,1% de la inflación en julio, que acumuló en el año una variación de 19,3%, la división de mayor aumento fue Recreación y cultura (5%), como consecuencia del aumento en paquetes turísticos y servicios culturales.

La segunda división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles (2,8%).

En cambio, las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%).

Brindis, bar, cerveza. Foto: Magnific

En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales.

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En cambio, en la región Cuyo la división con mayor incidencia correspondió a Transporte, por aumentos en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas.

Alquileres Foto: Foto generada con IA

Le siguen Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.

“Esperamos que en el segundo semestre el índice se ubique levemente por debajo de 2% mensual, entre 1,6% y 2%”, dijo Fausto Spotorno, director de Orlando Ferreres & Asociados.

Pero sostuvo que “no va a bajar mucho más, por la presión de la oferta de dólares, que suele ser más escasa en los segundos semestres”.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

“No me extrañaría que el dólar se mantenga menos estable que en los meses anteriores y que al Gobierno le cueste más comprar”, señaló.

InflaciónAumento de preciosEconomía argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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