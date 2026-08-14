El millonario negocio del calamar en Malvinas: empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

La industria de la pesca en las Islas Malvinas. Foto: X/@econewsES

La pesca es uno de los principales pilares económicos de las Islas Malvinas y, detrás de la explotación del calamar patagónico, funciona una extensa red de empresas locales asociadas con grupos pesqueros españoles. Durante la primera campaña de 2026, una flota de 16 grandes arrastreros vinculados al sector pesquero gallego capturó más de 42.000 toneladas de calamar Doryteuthis gahi.

El sistema se sostiene sobre permisos otorgados por la administración británica y un esquema de cuotas de largo plazo que permite a las compañías planificar inversiones durante décadas. Las licencias pueden extenderse hasta 25 años, una característica que aportó previsibilidad a la industria.

La pesca, clave para la economía de Malvinas

El actual modelo pesquero comenzó a desarrollarse en 1986, cuando las autoridades británicas establecieron unilateralmente una zona de conservación alrededor de las islas y empezaron a cobrar licencias a los buques que operaban allí.

Zona pesquera de las Islas Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

Según datos de la administración isleña, la implementación de este régimen produjo un aumento del 500% en sus ingresos y permitió alcanzar la autosuficiencia financiera en prácticamente todas las áreas, con excepción de defensa y relaciones exteriores.

Actualmente, la pesca representa alrededor del 40% del Producto Interno Bruto de las islas. Además, durante el ejercicio 2023-2024 generó unos 33,8 millones de libras en ingresos por licencias, mientras que para 2024-2025 se habían presupuestado más de 36,1 millones de libras por ese concepto.

Qué empresas tienen las cuotas del calamar

El núcleo del negocio está formado por las Individual Transferable Quotas (ITQ), derechos económicos sobre determinadas pesquerías que pueden ser transferidos.

Según el registro oficial citado en el material, las cuotas de calamar Loligo se distribuyen entre siete compañías. Fortuna Limited concentra el 27,53%, seguida por Argos Group, con 18,75%, y Seaview, con 14,34%.

Completan la estructura Beauchene Fishing Company, con 12,97%; Southern Cross, con 11,56%; RBC, con 10,45%; y Seafish, con 4,40%.

La conexión entre Malvinas y Galicia

ULa relación entre las Islas Malvinas y Galicia es más profunda de lo que suele imaginarse. Más allá de la distancia geográfica, existe un vínculo histórico marcado por la presencia de marinos, trabajadores, familias migrantes y descendientes gallegos que formaron parte de distintos momentos de la vida del Atlántico Sur.

Durante los siglos XIX y XX, muchos gallegos emigraron hacia América en busca de nuevas oportunidades. Argentina fue uno de sus principales destinos, y esa comunidad dejó una huella decisiva en la cultura, el comercio, la política y la vida cotidiana del país. En ese recorrido migratorio, la causa Malvinas también quedó atravesada por historias familiares gallegas, tanto por quienes se asentaron en la Argentina como por sus hijos y nietos nacidos en suelo argentino.

Pesca en las Islas Malvinas. Foto: X/@LechuzaAtea

Ese lazo se vuelve especialmente visible al observar los apellidos, las memorias familiares y las trayectorias de numerosos argentinos de origen gallego vinculados a Malvinas. En muchos hogares, la historia de las islas no se cuenta solo como un episodio geopolítico, sino también como parte de una memoria íntima heredada entre generaciones: abuelos que cruzaron el océano, padres que construyeron una nueva vida en Argentina e hijos que crecieron con una identidad marcada por ambos mundos.

Galicia, además, comparte con Malvinas una cultura profundamente vinculada al mar. La vida portuaria, la pesca, la navegación y la emigración forman parte del imaginario gallego, del mismo modo que el Atlántico Sur es clave para comprender la historia y la identidad de las islas. Esa dimensión marítima permite trazar un puente simbólico entre ambos territorios: dos espacios atravesados por el océano, la memoria y la pertenencia.

Por eso, hablar de la conexión entre Malvinas y Galicia no es solo hablar de historia. También es hablar de identidad, diáspora y memoria familiar, y de cómo ciertas causas nacionales se entrelazan con historias personales que comenzaron a miles de kilómetros de distancia. Detrás de esa conexión aparecen nombres, viajes, cartas, barcos y recuerdos que ayudan a entender por qué Malvinas sigue ocupando un lugar tan sensible en la memoria argentina y también en muchas familias de raíz gallega.