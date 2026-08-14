Créditos hipotecarios: el plan del Gobierno para que los bancos presten más y vuelva a moverse el mercado inmobiliario

Créditos hipotecarios. Foto: X

El acceso a la vivienda vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica. En medio de una demanda creciente de préstamos para comprar propiedades, el Gobierno nacional analiza una herramienta para ampliar la oferta de créditos hipotecarios y resolver uno de los principales problemas que enfrentan hoy los bancos: la falta de fondeo a largo plazo.

La iniciativa contempla utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS, mediante depósitos de largo plazo en entidades financieras, según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La idea oficial no apunta a que el Estado otorgue créditos directamente ni a que compre hipotecas de particulares. El esquema que se evalúa consiste en que el FGS realice licitaciones de plazos fijos de largo plazo entre bancos, para que las entidades puedan competir por esos fondos y luego utilizarlos para ofrecer más financiamiento hipotecario.

Cómo funcionaría el nuevo esquema para impulsar los créditos hipotecarios

El diagnóstico del equipo económico es claro: los bancos tienen demanda de créditos hipotecarios, pero encuentran límites para sostener préstamos que se extienden durante muchos años. El problema aparece porque buena parte del fondeo bancario en Argentina es de corto plazo, mientras que una hipoteca puede durar dos o tres décadas.

Créditos hipotecarios. Foto: X

En ese contexto, el FGS podría convertirse en una fuente de liquidez más estable. La propuesta permitiría que los bancos ofrezcan una tasa para captar depósitos a largo plazo y, en función de esas condiciones, el fondo decida dónde colocar los recursos.

De ese modo, las entidades tendrían mayor previsibilidad para prestar y podrían ampliar la cantidad de líneas disponibles para quienes buscan comprar una vivienda.

Según el planteo explicado por Caputo, los bancos podrían competir ofreciendo rendimientos diferenciados según el plazo. Por ejemplo, una entidad podría proponer una tasa ajustada por UVA más un porcentaje para depósitos a dos años, mientras que otra podría mejorar la oferta para plazos más extensos.

El objetivo sería generar un mecanismo transparente, competitivo y orientado a fortalecer el crédito para vivienda.

Por qué el FGS aparece como una pieza clave

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un perfil de inversión de más largo plazo que el fondeo habitual de los bancos. Por eso, el Gobierno considera que podría cumplir un rol relevante para cubrir el descalce entre depósitos cortos y préstamos largos.

Caputo descartó que el FGS compre hipotecas de personas físicas, una alternativa que había circulado anteriormente. Para el Gobierno, esa vía no sería la función adecuada del fondo.

En cambio, el mecanismo de plazos fijos permitiría canalizar recursos hacia los bancos sin intervenir de manera directa en cada crédito individual.

La expectativa oficial es que, si las entidades logran fondearse con mayor estabilidad, puedan mejorar la disponibilidad de créditos y acompañar la demanda de familias que buscan acceder a una propiedad.

En un mercado inmobiliario donde el financiamiento es clave, cualquier ampliación de crédito puede tener impacto tanto en compradores como en vendedores.

El objetivo: más préstamos, más construcción y mayor movimiento inmobiliario

El plan no solo busca facilitar la compra de viviendas terminadas. También se vincula con la necesidad de reactivar proyectos inmobiliarios y obras nuevas.

Créditos hipotecarios. Foto: X

Desarrolladores del sector construcción manifestaron al Gobierno que necesitan financiamiento para poner en marcha emprendimientos, especialmente cuando ya cuentan con tierra o capital inicial, pero requieren fondos adicionales para avanzar.

En paralelo, el Gobierno también viene trabajando en medidas para flexibilizar el acceso al crédito en dólares para empresas, una herramienta que podría beneficiar a compañías vinculadas a la construcción y al real estate.

Si el esquema prospera, el impacto podría sentirse en dos frentes. Por un lado, una mayor oferta de créditos hipotecarios permitiría que más personas puedan calificar para comprar una vivienda.

Por otro, el financiamiento a desarrolladores podría impulsar nuevos proyectos, mejorar la oferta de inmuebles y dinamizar sectores asociados como materiales, empleo, construcción y servicios profesionales.

Qué puede pasar con las tasas y las cuotas

Uno de los puntos centrales será la tasa que los bancos estén dispuestos a pagar para captar fondos del FGS y, luego, la tasa final que ofrecerán a los tomadores de créditos.

En el esquema analizado, la competencia entre entidades sería clave para definir qué bancos acceden al fondeo y en qué condiciones.

Para los usuarios, el dato más importante será si esta herramienta logra traducirse en más líneas hipotecarias, mejores plazos y cuotas iniciales más accesibles.

Sin embargo, todavía resta conocer detalles operativos, montos disponibles, bancos participantes y condiciones finales para los solicitantes.